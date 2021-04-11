|
«Все равно на нас свалят, что мы завалили». Опубликована новая прослушка сепаратистов после крушения лайнера на Донбассе
11.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Нидерландская телерадиокомпания NOS опубликовала записи еще более десятка переговоров главных подозреваемых по делу о катастрофе пассажирского «Боинга» рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Мемориал жертвам катастрофы лайнера МН17 на месте падения на Донбассе
Переговоры были перехвачены украинскими спецслужбами и обнародованы Международной следственной группой: в основном они касаются Сергея Дубинского, который летом 2014 года был заместителем министра обороны сепаратистов «ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина и бывшего подполковника российских ВДВ Олега Пулатова. До настоящего времени эти записи не предавались огласке.
Как следует из записей разговоров, в день авиакатастрофы 17 июля Дубинский сообщил, что имеет прямой контакт с Москвой, пишет NOS. По данным журналистов, его командир Игорь Стрелков-Гиркин действительно в то время вел переговоры с российской стороной «на высшем уровне».
На записях разговора Пулатова и Дубинского слышно, как в день катастрофы лайнера Дубинский говорит о ракетной установке «Бук»: по его словам, оружие было необходимо для отражения атак истребителей армии Украины в районе города Марьинка.
— Алло, Николаич, а куда нам эту красавицу сгрузить? — говорит Дубинский во время разговора с Пулатовым.
И уточняет: «БМ? «Бук»?»
— Да, «Бук», «Бук», — повторяет несколько раз Пулатов.
— А она (установка) на тягаче? — спрашивает Дубинский.
— Надо поставить «Бук-М» в районе Первомайского, — говорит Дубинский в другом разговоре с Пулатовым. — Придут также три танка «Восток» с охраной.
17 июля, примерно через полчаса после крушения «Боинга», Дубинский узнает от сепаратистов, что они якобы сбили украинский истребитель «Су», «сушку».
— Мы на месте, уже одну «сушку» сбили, – говорит в разговоре с Дубинским Леонид Харченко, еще один человек, суд над которым проходит в Нидерландах.
— Молодцы, ай молодцы! — хвалит пророссийских сепаратистов Дубинский.
Замминистра обороны ДНР потребовалось почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский борт: ему позвонил еще один представитель сепаратистов, которому пришлось давать разъяснения по этому поводу журналистам телеканала НТВ.
— «Боинг»! Самолет упал! — говорит человек, который звонит Дубинскому.
— А, так наши сбили над Саур-Могилой, возле Малиновки. Наши сбили «сушку», — сразу реагирует на эту реплику Дубинский.
После этого звонивший еще раз говорит, что «рухнул пассажирский «Боинг», на что Дубинский говорит: «Игорь, я не в курсе».
После этого разговора, как следует из данных прослушки, Дубинский потребовал от сепаратистов разъяснений.
— Это «сушку» ***нуло? – спрашивает Дубинский в следующем разговоре у Пулатова. — Вы это видели, наблюдали?
Позже Пулатов рассказывает, что «Боинг» якобы был сбит украинским военным самолетом, а после этого сепаратисты якобы сбили украинский истребитель. Эту версию неоднократно озвучивали после катастрофы пассажирского лайнера российские госмедиа, а затем она легла в основу позиции Минобороны России.
— Наблюдали, — подтверждает Пулатов. — «Сушка» вальнула, ***дь «Боинг», а наши «Буком» уже «сушку» ***нули».
— Все равно на нас свалят, что мы завалили, — говорит Дубинский о пассажирском «Боинге» МН17 уже в следующем разговоре с Гиркиным-Стрелковым.
Совет безопасности Нидерландов утверждает, что вблизи рейса MH17 не было других самолетов.
Позднее российская сторона заявила, что «Боинг» действительно сбили из «Бука», но ракетой более старой модификации, которые были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, но остались в распоряжении украинской армии. Ответственность за использование «Бука» Кремль также попытался возложить на украинских военных. Международное следствие эту версию отвергло.
После того как информация о сбитом пассажирском лайнере подтвердилась, Дубинский, как следует из еще одной записи прослушки, приказывает Харченко срочно вывезти ракетную установку «Бук».
— До границы с Луганской областью. Довезти туда, и возвращайтесь, — говорит он.
После этого Дубинский и Гиркин имеют эмоциональный разговор на повышенных тонах. Гиркин приказывает Дубинскому найти подразделение, где был дислоцирован «Бук», и говорит, что оно должно быть в районе Снежного. Но Дубинский точно не знает, где именно, и жалуется, что ехать ему не на чем.
— А я тоже не знаю! Это ты должен знать, где, ***дь, — распекает Дубинского Гиркин.
— Я должен знать?! — практически кричит Дубинский.
— Мне самому туда лично надо было поехать на машине? — отвечает Гиркин. – ***дь, не *** мне мозги! Езжай туда и делай что хочешь, иначе мы все окажемся в ***.
После паузы Гиркин орет: «Все, за***л, я сам выезжаю, ***дь».
На следующее утро Дубинский уже звонит одному человеку с позывным «Библиотекарь» и спрашивает, «отдали ли ему коробочку».
— Да, я ее вывез, но потом приеду и объясню, с какими сложностями это все было, — говорит тот.
— Но она уже все, не тут, а на той территории? — уточняет Дубинский.
— Нет, она уже там, –—бодро рапортует «Библиотекарь».
*****
Летом 2019 года прокуратура Нидерландов, основываясь на данных следствия, выдвинула обвинения в убийстве почти трехсот пассажиров «Боинга» против трех граждан России и одного гражданина Украины:
бывшего полковника ФСБ России Игоря Гиркина (Стрелкова),
бывшего подполковника российских ВДВ Олега Пулатова,
россиянина Сергея Дубинского,
гражданина Украины Леонида Харченко.
В марте 2020 года в Нидерландах начались судебные слушания по делу о сбитом лайнере, несмотря на то, что ни одного из подозреваемых экстрадировать в Нидерланды так и не удалось.
Приговор по этому делу пока не вынесен, но обвинения четверым предъявлены по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов — в преднамеренном уничтожении самолета и в умышленном убийстве. Обе статьи предусматривают заключение вплоть до пожизненного.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Все равно на нас свалят, что мы завалили». Опубликована новая прослушка сепаратистов после крушения лайнера на Донбассе
До настоящего времени эти записи не предавались огласке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)