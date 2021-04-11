«Все равно на нас свалят, что мы завалили». Опубликована новая прослушка сепаратистов после крушения лайнера на Донбассе

Источник материала: Салiдарнасць

Нидерландская телерадиокомпания NOS опубликовала записи еще более десятка переговоров главных подозреваемых по делу о катастрофе пассажирского «Боинга» рейса МН17 в небе над Донбассом летом 2014 года.





Мемориал жертвам катастрофы лайнера МН17 на месте падения на Донбассе

Переговоры были перехвачены украинскими спецслужбами и обнародованы Международной следственной группой: в основном они касаются Сергея Дубинского, который летом 2014 года был заместителем министра обороны сепаратистов «ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина и бывшего подполковника российских ВДВ Олега Пулатова. До настоящего времени эти записи не предавались огласке.

Как следует из записей разговоров, в день авиакатастрофы 17 июля Дубинский сообщил, что имеет прямой контакт с Москвой, пишет NOS. По данным журналистов, его командир Игорь Стрелков-Гиркин действительно в то время вел переговоры с российской стороной «на высшем уровне».

На записях разговора Пулатова и Дубинского слышно, как в день катастрофы лайнера Дубинский говорит о ракетной установке «Бук»: по его словам, оружие было необходимо для отражения атак истребителей армии Украины в районе города Марьинка.

— Алло, Николаич, а куда нам эту красавицу сгрузить? — говорит Дубинский во время разговора с Пулатовым.

И уточняет: «БМ? «Бук»?»

— Да, «Бук», «Бук», — повторяет несколько раз Пулатов.

— А она (установка) на тягаче? — спрашивает Дубинский.

— Надо поставить «Бук-М» в районе Первомайского, — говорит Дубинский в другом разговоре с Пулатовым. — Придут также три танка «Восток» с охраной.

17 июля, примерно через полчаса после крушения «Боинга», Дубинский узнает от сепаратистов, что они якобы сбили украинский истребитель «Су», «сушку».

— Мы на месте, уже одну «сушку» сбили, – говорит в разговоре с Дубинским Леонид Харченко, еще один человек, суд над которым проходит в Нидерландах.

— Молодцы, ай молодцы! — хвалит пророссийских сепаратистов Дубинский.

Замминистра обороны ДНР потребовалось почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский борт: ему позвонил еще один представитель сепаратистов, которому пришлось давать разъяснения по этому поводу журналистам телеканала НТВ.

— «Боинг»! Самолет упал! — говорит человек, который звонит Дубинскому.

— А, так наши сбили над Саур-Могилой, возле Малиновки. Наши сбили «сушку», — сразу реагирует на эту реплику Дубинский.

После этого звонивший еще раз говорит, что «рухнул пассажирский «Боинг», на что Дубинский говорит: «Игорь, я не в курсе».

После этого разговора, как следует из данных прослушки, Дубинский потребовал от сепаратистов разъяснений.

— Это «сушку» ***нуло? – спрашивает Дубинский в следующем разговоре у Пулатова. — Вы это видели, наблюдали?

Позже Пулатов рассказывает, что «Боинг» якобы был сбит украинским военным самолетом, а после этого сепаратисты якобы сбили украинский истребитель. Эту версию неоднократно озвучивали после катастрофы пассажирского лайнера российские госмедиа, а затем она легла в основу позиции Минобороны России.

— Наблюдали, — подтверждает Пулатов. — «Сушка» вальнула, ***дь «Боинг», а наши «Буком» уже «сушку» ***нули».

— Все равно на нас свалят, что мы завалили, — говорит Дубинский о пассажирском «Боинге» МН17 уже в следующем разговоре с Гиркиным-Стрелковым.

Совет безопасности Нидерландов утверждает, что вблизи рейса MH17 не было других самолетов.

Позднее российская сторона заявила, что «Боинг» действительно сбили из «Бука», но ракетой более старой модификации, которые были сняты с вооружения российской армии в 2011 году, но остались в распоряжении украинской армии. Ответственность за использование «Бука» Кремль также попытался возложить на украинских военных. Международное следствие эту версию отвергло.

После того как информация о сбитом пассажирском лайнере подтвердилась, Дубинский, как следует из еще одной записи прослушки, приказывает Харченко срочно вывезти ракетную установку «Бук».

— До границы с Луганской областью. Довезти туда, и возвращайтесь, — говорит он.

После этого Дубинский и Гиркин имеют эмоциональный разговор на повышенных тонах. Гиркин приказывает Дубинскому найти подразделение, где был дислоцирован «Бук», и говорит, что оно должно быть в районе Снежного. Но Дубинский точно не знает, где именно, и жалуется, что ехать ему не на чем.

— А я тоже не знаю! Это ты должен знать, где, ***дь, — распекает Дубинского Гиркин.

— Я должен знать?! — практически кричит Дубинский.

— Мне самому туда лично надо было поехать на машине? — отвечает Гиркин. – ***дь, не *** мне мозги! Езжай туда и делай что хочешь, иначе мы все окажемся в ***.

После паузы Гиркин орет: «Все, за***л, я сам выезжаю, ***дь».

На следующее утро Дубинский уже звонит одному человеку с позывным «Библиотекарь» и спрашивает, «отдали ли ему коробочку».

— Да, я ее вывез, но потом приеду и объясню, с какими сложностями это все было, — говорит тот.

— Но она уже все, не тут, а на той территории? — уточняет Дубинский.

— Нет, она уже там, –—бодро рапортует «Библиотекарь».

*****

Летом 2019 года прокуратура Нидерландов, основываясь на данных следствия, выдвинула обвинения в убийстве почти трехсот пассажиров «Боинга» против трех граждан России и одного гражданина Украины:

бывшего полковника ФСБ России Игоря Гиркина (Стрелкова),

бывшего подполковника российских ВДВ Олега Пулатова,

россиянина Сергея Дубинского,

гражданина Украины Леонида Харченко.

В марте 2020 года в Нидерландах начались судебные слушания по делу о сбитом лайнере, несмотря на то, что ни одного из подозреваемых экстрадировать в Нидерланды так и не удалось.

Приговор по этому делу пока не вынесен, но обвинения четверым предъявлены по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов — в преднамеренном уничтожении самолета и в умышленном убийстве. Обе статьи предусматривают заключение вплоть до пожизненного.

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