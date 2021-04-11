Белорусский судья отправил в милицию письмо от депутата Бундестага с просьбой о справедливости









Судья Максим Трусевич и депутат Табеа Роснер. Фото: тг-канал «Вясна»









«Уважаемый Максим Леонидович Трусевич, Уважаемый суд! Я бы хотела обратиться к вам с призывом провести справедливый судебный процесс с соблюдением законности. Стремление к демократии никоим образом не должно наказываться», – заявила Роснер.





Как стало известно, Максим Трусевич направил ее письмо в милицию, так как якобы оно имеет признаки вмешательства в работу суда, сообщает «Вясна».





Максим Трусевич – «рекордсмен» по вынесенным приговорам в отношении административно задержанных по политическим мотивам. По данным на декабрь 2020 года, он за 4 месяца осудил более 100 человек, которые в общей сложности отсидели более 1570 суток ареста.







