Имейте в виду: сегодня ночью в Минске будут наносить дорожную разметку













Работы дорожных служб будут проведены ночью – с 11 на 12 апреля.





В частности, разметку будут наносить на улице Максима Богдановича, от моста через реку Свислочь до улицы Сторожевская; на Игуменском тракте; развязке улицы Аранская - улицы Ленина; улица Ленина, от улицы Аранской до улицы Первомайской; улица Аэродромная; МКАД от 40-го километра до 52-го; улица Маяковского; улица Тимирязева; улица Свердлова.





Исходя из данной информации, водителям рекомендуют выбирать маршрут движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.