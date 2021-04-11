|
Имейте в виду: сегодня ночью в Минске будут наносить дорожную разметку
Источник материала: Партизан
Дорожную разметку будут наносить в Минске на 11 участках, сообщает ГАИ Мингорисполкома.
Работы дорожных служб будут проведены ночью – с 11 на 12 апреля.
В частности, разметку будут наносить на улице Максима Богдановича, от моста через реку Свислочь до улицы Сторожевская; на Игуменском тракте; развязке улицы Аранская - улицы Ленина; улица Ленина, от улицы Аранской до улицы Первомайской; улица Аэродромная; МКАД от 40-го километра до 52-го; улица Маяковского; улица Тимирязева; улица Свердлова.
Исходя из данной информации, водителям рекомендуют выбирать маршрут движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожную разметку будут наносить в Минске на 11 участках, сообщает ГАИ Мингорисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)