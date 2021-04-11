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Имейте в виду: сегодня ночью в Минске будут наносить дорожную разметку

11.04.2021 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дорожную разметку будут наносить в Минске на 11 участках, сообщает ГАИ Мингорисполкома.




 Работы дорожных служб будут проведены ночью – с 11 на 12 апреля.

В частности, разметку будут наносить на улице Максима Богдановича, от моста через реку Свислочь до улицы Сторожевская; на Игуменском тракте; развязке улицы Аранская - улицы Ленина; улица Ленина, от улицы Аранской до улицы Первомайской; улица Аэродромная; МКАД от 40-го километра до 52-го; улица Маяковского; улица Тимирязева; улица Свердлова.

Исходя из данной информации, водителям рекомендуют выбирать маршрут движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.
 
Теги: Минск
 
 
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Дорожную разметку будут наносить в Минске на 11 участках, сообщает ГАИ Мингорисполкома.
 
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