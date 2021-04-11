Конфуз дня. Смотрите, как защитник БАТЭ забил гол рукой и судья его засчитал

Источник материала: Tut.by

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В четвертом туре чемпионата Беларуси по футболу матч «Минска» против БАТЭ получился с явным налетом скандала из-за судейского решения.

К 80-й минуте матча борисовчане «горели» со счетом 0:2 «горожанам». Казалось, что команда Виталия Жуковского потерпит поражение. Но «желто-синие» получают право на штрафной, Данила Нечаев навешивает во вратарскую, одинокий Павел Рыбак набегает и отправляет мяч в сетку.

Но игроки «Минска» начинают отчаянно показывать, что футболист БАТЭ сделал это рукой. И, кажется, что на повторе с камеры из-за ворот так и есть.

Опрос Забивал ли Рыбак гол рукой? Да, это явно видно 82% Нет, он играл туловищем 11% Я не рассмотрел(а) 6% С этого устройства голос уже учтен 664 ответа

Судья гол засчитал, а на первой добавленной минуте БАТЭ зарабатывает пенальти, который реализовал Максим Скавыш.

Борисовчане увозят из Минска один балл. Главный тренер «Минска» Федор Щербаченко весьма тактично прокомментировал этот эпизод.

— Все присылают сообщения, что первый гол БАТЭ был забит не по правилам: рука [Рыбака] была отставлена. Но это не мои вопросы. Обидно, если это действительно так, передает его слова «Прессбол» .

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