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Карпенко: «Если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей — это будет коллапс»
11.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава Минобра объяснил нововведение в Кодексе об образовании.
По словам Игоря Карпенко, порядок предоставления информации об учебном процессе будет определять учреждение образования.
Отвечая на вопрос
— Это непонятно чьи интерпретации. Я бы этим распространителям информации, которые делают это в Telegram-каналах, посоветовал бы взять кодекс (он, кстати, есть в свободном доступе) и почитать его. Но это же сложно — 500 страниц — надо прочитать, найти соответствующую статью.
Кстати, статья о том, что родители имеют право получать информацию об образовательном процессе, о том, как он осуществляется, его содержание, она осталась нетронутой.
Глава Минобра пояснил: «единственное, что мы добавили: порядок предоставления этой информации определяет учреждение образования».
— Это логично. Представьте, если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей — это будет коллапс в школе. Конечно, учреждение образования должно определить порядок, как это делается. И это естественно, потому что родители — такие же участники образовательного процесса и, бесспорно, без родителей невозможно решать многие вещи.
Если ребенок не мотивирован на учебную деятельность, то одних усилий педагога недостаточно — нужны еще и усилия родителей, создание соответствующих условий дома и соответствующая мотивация.
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Карпенко: «Если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей — это будет коллапс»
Глава Минобра объяснил нововведение в Кодексе об образовании.
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