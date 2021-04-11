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Карпенко: «Если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей — это будет коллапс»

11.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава Минобра объяснил нововведение в Кодексе об образовании.

По словам Игоря Карпенко, порядок предоставления информации об учебном процессе будет определять учреждение образования.

Отвечая на вопрос СТВ о самой резонансной теме, которую обсуждают в интернете, что отныне родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс, Карпенко заявил:

— Это непонятно чьи интерпретации. Я бы этим распространителям информации, которые делают это в Telegram-каналах, посоветовал бы взять кодекс (он, кстати, есть в свободном доступе) и почитать его. Но это же сложно — 500 страниц — надо прочитать, найти соответствующую статью.

Кстати, статья о том, что родители имеют право получать информацию об образовательном процессе, о том, как он осуществляется, его содержание, она осталась нетронутой.

Глава Минобра пояснил: «единственное, что мы добавили: порядок предоставления этой информации определяет учреждение образования».

— Это логично. Представьте, если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей — это будет коллапс в школе. Конечно, учреждение образования должно определить порядок, как это делается. И это естественно, потому что родители — такие же участники образовательного процесса и, бесспорно, без родителей невозможно решать многие вещи.

Если ребенок не мотивирован на учебную деятельность, то одних усилий педагога недостаточно — нужны еще и усилия родителей, создание соответствующих условий дома и соответствующая мотивация.

 
 
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