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Серьезная авария под Бобруйском: водителя выбросило в окно, машину тушили березовым соком (видео)

11.04.2021 22:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером на подъезде к Бобруйску автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Водителя выбросило в окно, но он остался жив. В первые минуты после аварии на месте оказался наш читатель Максим — он и рассказал, что произошло.

— Слетел прямо перед нами, было это примерно в 18:50, — говорит Максим. — Самого съезда в кювет мы не видели, заметили только столб пыли и что-то взлетевшее вверх. Там коварный поворот, с виду плавный, но есть крутой изгиб. Дальнобойщики, которые видели момент ДТП, рассказали, что он перевернулся с капота на багажник не меньше четырех раз. Водителя выкинуло в заднее окно, но подушки сработали. Стрелка спидометра была на 135—140 километрах в час.

По словам читателя, сам водитель был жив и даже без видимых серьезных травм. Максим сказал, что попросил водителя не двигаться, пока он сам и другие очевидцы тушили машину.




— Потушили быстро, спасибо всем, кто помог. А таких было много, даже принесли банку березового сока, когда кончились огнетушители, — рассказал читатель. — Главное, человек жив. Машине конец, мотор вырвало, как и колеса. Потом водителя увезли в больницу, а на месте остался экипаж ГАИ.

 
 
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Сегодня вечером на подъезде к Бобруйску автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. Водителя выбросило в окно, но он остался жив. В первые минуты...
 
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