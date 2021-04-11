«Е-доставка»: онлайн-гипермаркет снизил цены на продукты и другие товары – выгода очевидна!

Источник материала: ОНТ

Если вы хотите быть первыми, мало думать - нужно действовать. Именно так решили в сервисе «Е-доставка» и начали снижать цены. В то время, когда покупатели ревностно замечают малейшее изменение цифр в ценниках, да и Глава государства поручил правительству внимательно следить за уровнем розничных цен и не допускать их необоснованного роста - это особенно актуально. Корреспондент ОНТ внимательно изучил все изменения и посчитал выгоду.





В розничной торговле законы конкуренции особенно заметны. И крупные торговые сети безусловно выигрывают у мелких частников, предлагая товары по более низким ценам. Но в разных сетях один и тот же товар тоже может существенно отличаться в цене. Так что покупатель имеет реальную возможность существенно сэкономить, сравнивая предложения.

Пример? Онлайн-гипермаркет «Е-доставка», в котором цены на товары – от продуктов питания до бытовой техники и электроники – в среднем на четверть ниже, чем в других крупных сетевых магазинах, по данным сервиса сравнения цен infoprice.by.

Изучив стоимость товаров на сайте e-dostavka.by, можно увидеть, что особенно сильно подешевели кофе, чай, шоколад и конфеты, макароны, крупы, растительные масла, мука, подгузники для детей и корма для животных. Например, по данным сайта infoprice.by, покупая кофе, в других магазинах можно переплатить до 63% по сравнению с «Е-доставкой». А разница в цене на корм для животных составляет до 60%.

Существенно снизились цены в «Е-доставке» и на скоропортящиеся продукты: фрукты и овощи, молочную продукцию, колбасы и мясные изделия, фарши, рыбу и морепродукты. При этом выбор в «Е-доставке» гораздо больше, чем в любом гипермаркете – более 120 тыс. различных товаров. Особое внимание к отечественным товарам – представлена продукция белорусских производителей из всех регионов страны. Безусловно, внимательнее всего за ценами в магазинах следят те, для кого любое повышение становится чувствительным – молодые семьи, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Для них «Е-доставка» – это реальный способ существенно сэкономить. Тем более что при сумме заказа от 60 руб. покупки доставят бесплатно. Очень удобно!

Среди довольных покупателей – многодетная мама Татьяна Родько.

Татьяна Родько, многодетная мама: «В магазины мы практически не ходим. Все заказываем на «Е-доставке», потому что семья большая, продуктов много, а это позволяет сэкономить время. Мне выгодно. Беру много товаров на акциях и на скидках. Заметила, что с 1-го числа цены стали ниже. Муж вчера сходил в магазин, и детские товары в магазине даже в «Евроопте» дороже».

Отметила многодетная мама и большой выбор детского питания.

Татьяна Родько, многодетная мама: «На «Е-доставке» большой выбор белорусского питания. Намного больше, чем в ближайших магазинах. Могу выбрать по всем позициям. У меня ребенок – аллергик, и там то, что подходит, можем купить».

Для Александра Плющая курьеры «Е-доставки» стали незаменимыми помощниками в совершении покупок.

Александр Плющай: «Часто, где-то раз в неделю. Если зимой ехать – неудобно. А так я много беру. 4 бутылки только минералки могу взять. Это очень удобно. Класс! Отлично!».

Доступные цены и новые возможности сервиса оценила и молодежь.

Вячеслав Дегтерев, молодой специалист: «У меня есть стандартный набор, который обычно заказываю. Так сложилось, что с начала пандемии – только доставка. Очень удобно. Во-первых, экономия времени, никуда ходить не надо, во-вторых, безопасность, напомню про пандемию. В-третьих, просто и удобно. Стандартный набор заказал, тебе привезли. Заметил, что в последнее время, с конца марта, цены на некоторые товары снизились».

Онлайн-гипермаркет «Е-доставка» работает по всей стране. Заказы доставляются в любой населенный пункт Беларуси. При сумме заказа от 60 руб. не только продукты питания, но даже холодильник или стиральную машину привезут прямо к вам домой с бесплатной доставкой даже в самую отдаленную деревню. Так что решение о снижении цен и расширении ассортимента в компании считают закономерным. В интернете покупать выгоднее, и это мировой тренд, от которого Беларусь не отстает. Цены для покупателя снижаются за счет оптимизации расходов торговли. И пример новых тенденций рынка, который уже успели оценить покупатели – работа онлайн-гипермаркета «Е-доставка», в котором можно купить всё и по-настоящему выгодно.

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