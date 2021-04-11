|
Сын Елизаветы II рассказал о ее состоянии после смерти принца Филиппа
Источник материала: ОНТ
Смерть принца Филиппа «оставила пустоту» в жизни его жены, британской королевы Елизаветы II. Об этом 11 апреля заявил герцог Йоркский Эндрю – сын королевской четы,
Напомним, супруг британской королевы Елизаветы II скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Принц Филипп не дожил до своего 100-летия всего два месяца. Елизавета II и Филипп Маунтбеттен провели в браке 73 года, у них четверо детей.
Фото: скриншот видео Sky News
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смерть принца Филиппа «оставила пустоту» в жизни его жены, британской королевы Елизаветы II. Об этом 11 апреля заявил герцог Йоркский Эндрю – сын королевской четы,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)