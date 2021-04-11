Сын Елизаветы II рассказал о ее состоянии после смерти принца Филиппа

Источник материала: ОНТ

Смерть принца Филиппа «оставила пустоту» в жизни его жены, британской королевы Елизаветы II. Об этом 11 апреля заявил герцог Йоркский Эндрю – сын королевской четы, информирует Sky News.

Напомним, супруг британской королевы Елизаветы II скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Принц Филипп не дожил до своего 100-летия всего два месяца. Елизавета II и Филипп Маунтбеттен провели в браке 73 года, у них четверо детей.

Фото: скриншот видео Sky News

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