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Места, где боль чувствуется до сих пор: о концлагерях на территории Беларуси и цене Победы в Великой Отечественной
Источник материала: ОНТ
Дата, которую мы обязаны вспомнить. Сегодня – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 45-го года вспыхнуло восстание на территории самого крупного концентрационного лагеря – Бухенвальда. Травля, пытки, душегубки – все эти атрибуты нечеловеческой жестокости белорусы сполна испытали на себе во время лихолетий Великой Отечественной. Впрочем, что такое концлагерь, наши предки узнали еще раньше. Еще в 1934 году в городе Береза-Картузская (сегодня это город Берёза Брестской области) был создан концлагерь, куда польская власть отправляла коммунистов, представителей национальных движений и нацменьшинств. В том числе и белорусов, которым была уготована незавидная судьба – работа до изнеможения и минимальный голодный паёк. Корреспондент ОНТ посетил места, окруженные «веревкой дьявола», где боль слышна и чувствуется до сих пор.
Терновый венец Спасителя - символ обречённого на муки. И это - тоже! Фрагмент «границы ада» - концлагеря «Тростенец» возле Минска. Сняли колючую проволоку в 1944-м первые сотрудники Музея истории войны, которая реально ещё не закончилась. Пока не названо имя последней жертвы.
Бухенвальд, Освенцим, опять же - Тростенец. Слово «концлагерь» сегодня ассоциируется с нацистами, но чудовищный эксперимент Третьего рейха был не первым в истории. Фотокадры конца XIX века - британские concentration camps в Южной Африке. А это уже - 1934. Самый центр Европы.
Уголок в музее, скромная стела в районе «Красных казарм». Тема польского концлагеря «Берёза-Картузская» долго считалась «сложно-вежливой». Не скрывали, но и не акцентировали. Мол, к чему былое бередить между соседями. До 1939-го - пять рядов изгороди из той самой «верёвки дьявола».
Сейчас ему - 93. А когда было 9 лет, отец оказался за лагерным «порогом». Отправляли в «Берёзу-Картузскую» без суда и следствия белорусов, украинцев («неугодные» народы во Второй Речи Посполитой), и даже самих поляков. Срок изоляции - до 3 месяцев. Продлевали - без волокиты.
Концлагерь «Берёза-Картузская» - одна из основ «санации» (оздоровления). Установил особый режим 95 лет назад, после военного переворота, «начальник государства» Пилсудский. Ряд учёных считают, что «санация» и привела в 39-м году дружественную Германии Польшу к катастрофе.
«Бесов» не изгнать. Чёрные вороны по-прежнему вьются над этим местом. 100 км от Берёзы - такая же гнетущая атмосфера. Колдычево обнесли «колючкой» весной 1942. Зло вершилось и вокруг. Словно крест этот дуб, на котором «звери» распинали и вешали людей. Забавы ради.
Евреи, цыгане, белорусы, поляки. 22 тыс. человек «остались» в Колдычево навсегда. Около 260 «лагерей смерти» действовали в «сороковые, роковые» на территории оккупированной Беларуси. Наша земля усеяна костями невинно загубленных душ. Достаточно просто посмотреть под ноги.
«Легче воздуха, крепче виски, дешевле пыли» - поэтично описал в 1870-х американский фермер своё изобретение для ограждения сельхозугодий. Вскоре его стали применять против людей. Дахау, Берёза-Картузская, Бухенвальд, Колдычево - у них всех было одно общее: колючая проволока.
Такое забывать нельзя. И не будем. Вопрос, какой ценой Беларуси далась Победа, по-прежнему один из самых дискуссионных. Официально, «скромно-вежливо», говорим о более 2 млн 357 тыс. человек. Но все ли жертвы известны? Это не мёртвые цифры, они «режут» по живому - и вчера, и сегодня, и завтра.
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Места, где боль чувствуется до сих пор: о концлагерях на территории Беларуси и цене Победы в Великой Отечественной
Дата, которую мы обязаны вспомнить. Сегодня – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 45-го года вспыхнуло восстание на...
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