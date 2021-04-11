Гороскоп на 12 апреля: яркий на события день у Водолеев, Овнам лучше не торопиться

Источник материала: ОНТ

Овнам звезды советуют не торопиться. Упущенные дела вы легко наверстаете завтра. Обращайте внимание на настроение окружающих: есть вероятность обмана.

Тельцы могут смело браться за запутанные дела. Примените знания и опыт. Финансовые вопросы лучше решать в первой половине дня. Будьте готовы отправиться в поездку.

У Близнецов удачный день для реализации семейных дел. Ваши родные оценят заботу. Сделайте подарок близкому человеку. Или позвоните маме. Любые покупки порадуют душу.

Раки, возьмите тайм-аут и подумайте над перспективами в бизнесе. Пересмотрите свой план на ближайшее будущее. Создайте гармоничную атмосферу для деловых встреч.

Звезды рекомендуют Львам поручить проблемы бытового характера партнеру. Избегайте большой физической нагрузки. Свободные часы посвятите хобби.

Неожиданный звонок приятно удивит Дев. Найдите время для решения деловых вопросов. Перепроверяйте все сведения, чтобы нежелательные ошибки обошли вас стороной.

Весам следует проявить благоразумие. Не отступайте от дела, которое имеет перспективы. Ваше эмоциональное состояние может негативно отразиться на любимом человеке.

Скорпионы с успехом выполнят запланированную работу. Звезды советуют вам заняться оздоровлением. Посетите сауну, бассейн или тренажерный зал.

Весь день проведут в переговорах Стрельцы. Обмениваясь полезной информацией, вы легко решите текущие вопросы. Семейный ужин дополнит комфортную обстановку.

Не стоит рисковать Козерогам. В погоне за быстрыми деньгами вы можете потерять доверительное отношение компаньона. Вечером вас ожидает сюрприз.

День будет наполнен яркими событиями у Водолеев. Направьте свои силы на решение главной задачи. Любые активные действия для достижения цели принесут пользу.

У Рыб есть шанс провести время без лишней суеты. Постарайтесь не создавать себе проблем. Отдых на природе, поездки к родным дополнят впечатления и улучшат ваше самочувствие.

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