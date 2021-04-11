Какими были первые 100 дней года для экспорта в Беларуси и что больше всего влияет на экономические показатели нашей страны?

Источник материала: ОНТ

Главная задача наших посольств – содействие торговли и продвижению наших товаров. То есть наш МИД – это не столько внешнеполитическая структура, столько по факту внешнеэкономическая. Отсюда и корректировки – где есть перспективы, дипломатический контингент будет усилен. Но какими получились первые 100 дней для экспорта и в целом для экономики? Каковы главные выводы вашего исследования? И что здесь и сейчас больше всего влияет на экономические показатели Беларуси?

Открытость и личное присутствие. Времени «переосмыслить» те самые показатели из-за пандемии было достаточно. Мы-то свою экономику не закрывали, продолжали работать и на внешний рынок.

А вот многие страны вносили ощутимый вклад в нарушение логистических цепочек. Тормозили торговлю. При этом стало заметно: деловые люди устали от «удалёнки». Они хотят лично обсуждать торговые условия с партнёрами и заключать контракты. С шестью нулями.

Больше 11 млн долларов. Такую сумму принесло участие наших компаний в бизнес-форуме в Душанбе. В Таджикистане опять очень ждут наши трактора. Крупный контракт у МТЗ – и на этот год.

«Настроение» у промышленников в марте улучшилось – практически на три позиции по сравнению с февралём. В итоге – почти 6 пунктов. Это индекс экономических настроений промышленности с поправкой на сезонность. Его рассчитывает Нацбанк. Больше всего оптимизма промышленникам внушает ожидаемое изменение объёмов производства.

Отличные перспективы у них и на рынке России. С экономической повестки, по сути, снят чувствительный вопрос – участие в российских госзакупках. Доступ получили ключевые белорусские промпредприятия. Теперь в реестре евразийской промышленной продукции - ещё 48 компаний.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: «С нашим Тракторным заводом наш пакет, который был дополнением к акту экспертизы (это примерно 30 тыс. страниц), потому что каждая деталь, каждая комплектующая должна быть подтверждена. Это большое дело, потому что предприятие получило доступ, активно участвует. Зная качество нашей продукции, цену, они имеют большие шансы получать большие государственные заказы в Российской Федерации».

Речь идёт о серьёзных, а значит, прибыльных, тендерах. Это о будущем. А по итогам 2020-го экспортировали в Россию товаров на более чем 13 млрд долларов. Полная экономическая картина, итоги первого квартала 21-го года появятся позже. Мартовские цифры ещё в процессе подсчёта и анализа.

Поэтому посмотрим на результаты в январе-феврале. Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг на 16%. Практически 6,5 млрд долларов. Внешнеторговый оборот за два месяца прибавил 13%. И это более 12 млрд. Сальдо внешней торговли товарами и услугами - положительное.

Свою роль в росте показателей должны сыграть и механизмы финансовой поддержки экспорта. Они расширены с начала года. Отменили минимальную сумму экспортного контракта. Больше банков и страховых компаний готовы подставить плечо тем, кто продаёт за рубеж.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси: «Конечно, то, что расширились объёмы и количество банков, которые будут финансировать сделки, очень важно, так как увеличится ресурсная база и где-то, наверное, появятся, какие-то, скажем, конкурентные условия на рынке. Наверное, мы будем ожидать, конечно, банки будут двигаться по ставкам в работе с клиентами. Ну, а возможность работы, в том числе и с другими страховыми организациями, позволит тоже расширить соответствующий пакет услуг».

И заработать больше. В том же Китае. Для этого готовят соглашение о торговле услугами и инвестициями между нашими странами. Это логично. В отличие от других крупных экономик мира китайская избежала спада. ВВП вырос почти на 2,5 % в 2020-м. Хорошо поработали и вместе. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси и Китая превысил 5 млрд долларов.

Не меньшие планы и на этот год. Тем более, что в портфеле заказов Белорусской калийной компании - трейдера «Беларуськалия» – уже есть контракт. В феврале договорились с консорциумом китайских покупателей.

247 долларов за тонну хлористого калия. Обычные объёмы поставок на рынок Китая - в районе 2 млн тонн. К этому значению трейдер стремится и в этом году. Помимо Китая, крупнейшая страна-импортёр калия – Индия. Есть и такие клиенты. Только компании «Индиан Поташ Лимитэд» продадим 800 тыс. тонн по 280 долларов за тонну. В 2020-м наш трейдер поставил на индийский рынок в целом почти 1,5 млн тонн. Это можно считать ориентиром на 21-й год.

Крупных игроков на мировом калийном рынке не так много. Почти всегда можно сказать, кто конкретно выиграет, если другой сдаст позиции. Но белорусский трейдер заявляет, что не «проигрывает», потому как «спокойно делает свою работу». Хоть есть конкуренция. И третьи силы, которую ведут свою игру.

Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси: «Карантинные меры и, вообще, вся эта ситуация с пандемией во многом связана с переделом сфер влияния и рынков сбыта. Конечно, и Республика Беларусь, и другие страны испытывают это на себе. На мой взгляд, даже санкционное давление со стороны стран Евросоюза – это тоже инструмент по вытеснению наших товаров с зарубежных рынков. Беларусь - открытая экономика. И её экономическое развитие не может рассматриваться вне связи с ситуацией в мире».

Международный валютный фонд оценивает пандемию в 28 трлн долларов. Есть опасения, что мировому бюджету в 21-м году она обойдётся ещё дороже. Это прогноз. Но остаются бизнес-задачи. Экономику поддерживают. Тот самый 143-й Указ своей силы не потерял и в начале этого года. Поэтому ориентир прежний - 50 млрд долларов экспорта в 2025 году.

Главное - не останавливаться и не ставить на паузу. Ни производство, ни продажи. А то можно сесть на мель. Как контейнеровоз в Суэцком канале . Это квинтэссенция новой экономической жизни. Очень показательная ситуация.

Все увидели, чем грозит блокировка важнейшей транспортной артерии и остановка перевозок. И этот простой дорого стоит – 1 млрд долларов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram