Владимир Арчаков – об экстремизме, героизации нацизма и гибридной войне. Интервью с заместителем госсекретаря Совета безопасности

Источник материала: ОНТ

Что необходимо делать, чтобы такие понятия, как «терроризм» и «экстремизм» не вошли в сознание белорусов как нечто привычное? Как должен работать силовой блок, чтобы мир и спокойствие оставались синонимами понятию «жизнь в Беларуси»? Как вышло, что в стране, потерявшей каждого третьего в последней войне, в принципе зазвучал вопрос о недопущении героизации нацизма? В конце концов, как изменились современные конфликты? Каким образом их гибридность бросает новые вызовы военно-политическому руководству нашей страны? Об этом и не только говорим с заместителем государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Владимиром Арчаковым.

Владимир Арчаков: Что касается гибридной войны, то есть того состояния, когда реальной войны пока еще не наступило. По сути, формы межгосударственного противостояния за многие века и годы не изменились: внешнеполитическое давление, экономический прессинг, информационный накат, размывание всех идейных ценностей, взращивание внутренних предателей, инспирирование очагов террористическо-экстремистской активности, демонстрация военной силы на внешнем периметре. Но дело в том, что на современном этапе все это применяется комплексно, одновременно, связано в целые технологии. Во-вторых, происходит в условиях снижения авторитета межгосударственных систем сдерживания. Ну и многократно усилена всеобщая информатизация.

Юрий Гроеров: Как этому противостоять, какие меры предпринимать?

Владимир Арчаков: Во-первых, надо понимать, что все это никуда не денется, что гибридная война – это то, что становится обычным состоянием мира и человечества. Прежде всего, нужно не дать себя утопить. Не дать сделать это своими руками, как вот сейчас призывали из-за границы: дескать, экономику остановить, платежные системы отключить, ЖКХ не платить, детей не учить, людей не лечить, никого не слушать, всем вредить, в магазин не ходить. Осталось только лечь и умереть. То есть, вода над головой сомкнулась. И во-вторых, наряду с тем, что не дать себя утопить, конечно, надо развиваться. Это то, что делает государство сейчас. Последовательно, настойчиво. Может быть, даже упрямо.

Юрий Гроеров: Владимир Юрьевич, такие понятия, как «экстремизм» и «терроризм», для нас, для белорусов, на протяжении четверти века были такими далекими понятия. Сейчас мы видим их проявления. Что должен делать силовой блок, чтобы эти понятия не вошли в обыденность.

Владимир Арчаков: В Беларуси нет причин для первичного зарождения террористических проявлений. У нас не воюют расовые, этнические, националистические группировки. Наша страна не втянута в какие-то криминальные трансграничные финансовые потоки. У нас нет социального расслоения, чтобы люди жили «кварталами в коробках», у них по головам ходили какие-то «хозяева жизни». Но вы видите, весь мир сходит с ума. И это темы, над которыми очень внимательно работают пограничные службы, правоохранительные органы и спецслужбы. Ведь у нас в стране какие-то преступные кланы не «крышуют» подпольных миллиардеров, у нас на улицах не заправляет организованная преступность. Это тоже ведь достижение, это тоже нужно беречь. Посмотрите, во многих странах, в том числе сопредельных, уровень преступности, а в особенности количество убийств и иных тяжких, особо тяжких преступлений – их ведь вдвое, втрое больше, чем у нас. Разве это не достижение? Конечно, это нужно беречь. И это, прежде всего, деятельность правоохранительного блока, которая должная осуществляться эффективно. И, конечно же, необходимо усовершенствовать законодательство. Наша страна последовательно идет по пути уменьшения разного рода ответственности за те деяния, которые не представляют существенной опасности в настоящее время, по пути декриминализации экономических рисков. Но те вещи, которые всплывают сейчас и которые представляют опасность для страны, для независимости, для суверенитета, для безопасности каждого человека и гражданина, который хочет спокойно жить, трудиться и развиваться. Конечно же, это нужно регулировать правовыми нормами, в том числе новыми.

Юрий Гроеров: Совсем скоро ожидается появление у нас закона о недопустимости героизации нацизма. На ваш взгляд, как вообще эта тема могла у нас возникнуть. У нас, в Беларуси, где каждый третий погиб в последней войне.

Владимир Арчаков: Героизация нацизма – это одна из разновидностей искажения истории. А искажение истории – это чистой воды манипуляция массовым сознанием, которая направлена на решение внешнеполитических задач в условиях высокой конкуренции. Что такое искажение истории? Во-первых, это подмена понятий «что такое хорошо» и «что такое плохо». И дальше пошло: поиск новых виноватых, двойные стандарты, политический реваншизм, территориальные претензии, революции, война. Круг замкнулся. Для политтехнологов известно, что фальсификация истории – это реальный инструмент для того, чтобы попытаться посеять в обществе недоверие, вражду, ненависть, понизить морально-нравственные барьеры, разбалансировать, разрушить единство в обществе. Потом навязать ему внешнее управление и превратить его в стадо элементарных приматов или стаю бездомных собак, которые рвут друг друга на части и освобождают место под солнцем для тех, кто всю эту кашу заварил. Об этом нужно говорить, рассказывать, объяснять. И не стесняться этой темы. Она не ушла в прошлое. Сейчас на рассмотрении в парламенте уже есть проект закона о предотвращении героизации нацизма. Он очень необходим, еще 20 лет, 10 лет назад мы и не могли подумать, что он нам понадобится. Но он нужен. И принятие этого закона – это наше противодействие от тех непозволительных форм и методов межгосударственных гибридных воздействий. Это один из элементов. Мы вынуждены это делать. Конечно же, опасностей вокруг нас очень много. Это и опасность войны, это и гибридное воздействие, это воздействие на население, терроризм и экстремизм. И так далее. Но от этого есть средство. Во-первых, не нужно расслабляться. Во-вторых, со всем этим нужно разбираться. Внимательно, глубоко, постепенно и неуклонно, что самое главное. Ну и третье, конечно, развиваться. Соединять усилия в том, чтобы выживать, развиваться, строить страну.

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