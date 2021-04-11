Как за ширмой политической борьбы «беглые» бьют по нашим флагманам и кому это на самом деле вредит? Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Кстати, еще один фактор (он, конечно, малозначительный, даже никчемный), но его все же приходится учитывать нашим производителям. Речь о призывах к санкциям и бойкоту наших товаров, которые время от времени слышатся со стороны беглых и как их теперь часто называют – «манкуртов». Сами они это называют борьбой за свободу и демократию. Но если поскрести, становится видно, что это фейк, витрина, упаковка. На деле в таких действиях лишь банальная отработка заказов – их руками конкуренты стараются, мягко говоря, насолить нашим предприятиям. Постараться выбить их с рынков, снизить конкурентоспособность. И выглядит это весьма подло. Например, частный отказ в Украине от поставок наших МАЗов рассматривается как победа. Между тем, наши автобусы объективно там пользуются популярностью за счет комфорта, и в целом – сочетания «цена-качество». Исходя из этого белорусские предложения и выигрывают тендеры. Но когда в дело вмешивается псевдополитика, украинские налогоплатильщики будут переплачивать. Игорь Тур отметил закономерность – как правило, «беглые» своей целью выбирают сильных и успешных.





Позволю себе обозначить личное мнение об одном фейке, раз уж уже несколько месяцев я плотно слежу за жизнью «беглых» – и тех, кто уехал из Беларуси в прошлом году, и тех, кто Родину покинул задолго до августовских событий. Они называют себя «диаспорами», но это ложь.

Например, Литва. По данным последней переписи населения в 2011 году, в этом сопредельном государстве проживало 36 тыс. этнических белорусов. Вот они, 36 тыс. – это диаспора. А та кучка людей, которые что-то делают для сетевой революции из Вильнюса, – это не диаспора. Это просто кучка людей, и не у всех у них даже есть белорусские паспорта.

Эти люди врут нам и о своём количественном составе, и о своих мотивах, и о влиянии на Беларусь. Всё, что делают кучки, создают инфошум. Из последнего – украинская кучка гордо записала себе в достижение давление на мэра Львова. Тот отказался от поставки в свой город автобусов МАЗ.

В этом городе по иронии когда-то был собственный приличный автомобильный завод.

Притом, что ранее мэрия Львова очень просто объясняла, почему именно минский завод выбран в качестве поставщика 100 единиц техники. Белорусы просто предложили лучший товар по соотношению цена-качество. Итак, в чём ложь? А во всём. Кому они сделали хуже? МАЗу? Так 100 автобусов уже купил Кишинёв. Диктаторскому режиму? Так 100 автобусов для экономики – это несущественно. А кому сделали лучше? Рабочим МАЗа? Так им всё равно – автобусы всё равно будут проданы. Лучше Львову? Ну, может, мэр хайпанул, но теперь ему нужно найти 100 автобусов, которые по соотношению цена-качество будут хуже. Получается, ни на что действия кучки не влияют.

Влияют только на их собственное эго. Основу кучки, которая называет себя «украинской диаспорой», составляют люди, переехавшие в Киев много лет назад. До прошлого года им на Беларусь было всё равно, они занимались своими делами, ради которых и покинули Родину. А тут у людей появилось хобби – спамить в Интернете. Кто-то в приставку рубится после работы, кто-то в качалку ходит, а они вот пишут всем подряд про то, как в покинутой ими Беларуси всё плохо.

Любое хобби объединят. И эта псевдоборьба – то, что даёт кучке людей найти новых знакомых, потом встретиться, потусоваться, выпить в модном баре и съесть рульку, недоступную в Вильнюсе. Я думаю, киевская кучка понимает, о каком видео я говорю. То есть сетевая борьба с нами для них – повод, а не цель. Ну хорошо, допустим, Лукашенко уйдёт – и что, они вернутся на Родину? Ну, конечно же, нет. Они просто найдут себе другое хобби.

Госпожа Хелен, типа белоруска, из Киева вполне себе спокойно говорит, что ничего белорусам в Беларуси делать не надо, мол, всем займутся те, кто за рубежом. Это тоже ложь, попытка вплести факт в стратегию. Их хобби здесь мало кто поддерживает, потому что спам в Интернете в теории и правда может создать проблемы для живущих в Беларуси людей. А мы же не идиоты. Но кучки это признать не могут. И доказывают, что бездействие белорусов в Беларуси по деструктивным векторам – это так и надо, мол, всё идёт по плану. Это ложь. Вернёмся к политическим и экономическим трупам из BySol. Тоже ведь та ещё кучка, которая призывала из Вильнюса рабочих в Беларуси бастовать. И что получилось?

Сама кучка даёт такие данные: 4 ключевых предприятия – «Гродно-Азот», «Нафтан», «Беларуськалий» и «БМЗ», общая численность работников – 44453 человека, в стачкомах из них – 227. Это полпроцента. Может, пора уже той кучке признать, что белорусы оказались не идиотами?

Но нет, кучка будет с пеной у рта доказывать, что всё ещё впереди. Потому что сказать правду – это признать, что идиотами оказались именно они. И с ними не желают иметь дела не только 99,5% думающих заводчан, но и даже сами стачкомовцы.

Потому что вильнюсская кучка лжёт, и когда говорит, что будет помогать, и когда в целом рассказывает о каких-то глобальных мотивах. На забастовках они хотели тупо заработать – здорово, что это наконец поняли все. Настолько, что даже полпроцентный стачком «Беларуськалия» не хочет иметь никаких дел с вильнюсской кучкой.

Иногда кучки объединяются, но всё равно ничего не работает. 4 месяца назад кучки начали врать, что чиновники, дескать, массово не поддерживают действующую систему власти. Это со старта, конечно, ложь, потому что в ином случае чиновники массово оглупели, если они против самих себя. Это же какой-то сюрреализм. И вот коалиция кучек полтора месяца собирала подписи этих протестных чиновников, которые против самих себя. Набралось 1273 госслужащих. Всех госслужащих в Беларуси – около 180 тыс. Кучки не набрали даже процента. И что они делают? Признают, что оказались неправы? Нет, они снова врут, что так и надо и всё идет по плану. Мол, остальные боятся. Боятся чего? Отправить в телеграм сообщение?

У кучек сейчас новое развлечение – санкции. Правда, это ведь совершенно не их хобби, а всяких вашингтонов и брюсселей. Их булкой французской не корми – дай санкции повводить. Наверное, какие-то наши предприятия в эти списки попадут, но это же решат правительства стран. Но кучки, конечно, будут доказывать, что это они наспамили, это всё их старания. И они припишут это себе в победы. Но это ложь – и касаемо действий кучек, и касаемо победы.

Я скажу вслух то, что прекрасно понимает приличный бизнес, но говорить об этом не принято: обойти санкции – не так сложно и не так дорого. А дополнительные издержки будут заложены в стоимость товара – для белорусов. Неприятно, но не критично. Для всех. Так что значимость этой возможной победы кучек – это тоже ложь.

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