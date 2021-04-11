Давление на Беларусь: как изменятся контуры нашей внешней политики и почему государству все чаще приходится отстаивать свои интересы?

Источник материала: ОНТ

У Беларуси нет таких амбиций, чтобы указывать, как жить другим. Но пересмотреть внешнеполитический курс требуется. Работа посольств и корректировка всей белорусской дипломатии – темы, которые обсуждались во Дворце Независимости на отдельном совещании. Внимание и дальней дуге – представительствам, которые находятся за тысячи километров от Минска. И, разумеется, нашим соседям. И здесь не все дипломатично. Ведь когда западные дипломаты посещают судебные процессы или стремятся быть в центре протестных акций, – это тоже дипломатия, но с душком. Нехорошим!

Или вот еще пример лицемерия – качества, которое ни в жизни, ни в политике очков не добавляет. Но польские политики все же используют низкие, подковёрные методы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Они нам пели песни приятные для слуха. И в то же время, мы же это уже сегодня знаем, через спецслужбы и другие структуры (да и в политике) вели другую игру - двойную игру. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодежи в Бресте. Да и в Гродно участие деструктивной группы этнических поляков под руководством отдельных деятелей так называемой польской эмиграции в несанкционированной акции».

В Минске всё это видят и делают выводы. Ведь мы имеем право на защиту наших белорусских ценностей. Более того, обязаны это делать. Как изменятся контуры белорусской внешней политики?

Жить и работать при желании можно в любой стране, и мы давно привыкли, что немало иностранцев выбирают своим домом именно Беларусь. Удивляет обратное: когда европейское государство, будучи к тому же участником самого масштабного альянса, в котором нет границ, умудряется сохранять мононациональность. Речь о Польше, где почти 97% жителей – это этнические поляки. Варшава исторически не отличалась терпимостью к нацменьшинствам. Но то, что и сегодня их там чуть больше процента, походит на стратегию, которой придерживаются до сих пор.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: – Польша, с точки зрения геополитических принципов, является державой суши. Держава суши расширяется исключительно за счёт поглощения сопредельных территорий, при этом она не допускает существования национальных меньшинств, она переделывает население, которое попало в их зону влияния под титульную нацию. Корреспондент ОНТ: – Но Беларусь – это тоже держава суши. – Наши традиции даже первичной государственности в рамках ВКЛ сформировались на многонациональной основе. На территории Беларуси никогда не жила одна доминирующая титульная нация. – Вы имеете ввиду, мы изначально допускаем многонациональность и относимся к этому естественно? – Да, терпимость и многокультурный код. И отсюда конфликт с поляками, потому что поляки хотели бы видеть нас не многокультурной, многонациональной страной, а частью польского истеблишмента, говорящего на польском языке, преимущественно католического. – Оттуда такая популярность карт поляка в Беларуси, такое распространение возможностей по релокации? – Абсолютно правильно.

А ведь действительно: поляки дают белорусам право стать частью европейской семьи, всего-то и нужно выучить польский и отыскать пусть и за уши притянутое родство. Закон это не нарушает, разве что морали. Но гармонии белорусско-польским отношениям точно не добавляет. Впрочем, Минск уличил Варшаву в проступках куда более серьёзных.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников, проведение с этой целью мероприятий для белорусской молодёжи в Бресте, да и в Гродно».

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: «Это мероприятие, которое идёт вразрез с нашим законодательством. Может быть, у них они считаются героями, но у нас они считаются преступниками, и за это нужно нести соответствующие наказание. Были вынуждены пойти на некоторые резкие шаги, связанные с высылкой дипломатов из Бреста, из Гродно».

Только вдумайтесь: белорусские школьники с одобрения и на глазах польских дипломатов отдавали дань уважения и памяти убийцам мирных белорусов. В год 80-летия с начала Великой Отечественной иначе как провокацией это не назовёшь. Попытка влезть в умы детей – это прецедент, после которого по-старому уже не будет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Если они способны работать на государство, мы будем их "терпеть" и с ними сотрудничать. Нет – значит, под нож».

Решать вопрос дипломатично, значит, проявить выдержку, мудрость и уважение. Но порой и в дипломатии куда важнее любой ценой отстаивать свои границы.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: – Поляки очень много говорили 10-15 лет назад о том, что готовы быть голосом Беларуси в Брюсселе в рамках структур ЕС. Мы сказали, нам не нужны посредники, чтобы говорить с Брюсселем, мы будем делать это напрямую. Когда мы с вами говорим об этих взаимоотношениях, мы имеем, прежде всего, взаимоотношения элиты и истеблишмента, потому что отношения между простыми людьми всегда хорошие. Корреспондент ОНТ: – Людям нечего делить. – А истеблишменту, элите есть что. Вот отсюда и возникает этот конфликт.

В самой Польше есть место и акциям в поддержку белорусской власти, и митингам против польского руководства. Но вам не кажется подозрительным, что о протестующих белорусах Варшава печётся больше, чем о собственных женщинах, фермерах или шахтёрах, хотя те выходят на улицы именно для того, чтобы их заметили. Даже если не видите мотива, это не значит, что его нет. Самый простой и понятный – финансовая выгода. Но и её можно добиваться как закулисной игрой, так и честно. Будь то соседи или страны дальней дуги, Минск призывает считаться с интересами друг друга.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы, как в политике, так и в экономике. На первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере».

У Беларуси 70 загранучреждений в 58-ми странах, на их долю приходится почти весь экспорт. Это значит со своей основной задачей дипломаты справляются. Но, как учит опыт, не все работники МИДа одинаково полезны.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? Нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность».

Парадокс: с высоких трибун европейские политики призывают к верховенству закона в Беларуси и грозят санкциями. При этом в международном праве подобное использование этого инструментария само по себе нелегитимно. А ещё, по сути, не влияет ни на что, когда на кону интересы самого Европейского союза.

Корреспондент ОНТ: – При этом ЕС один из основных торговых партнёров Беларуси. Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: – Торговля подчинена совершенно другим принципам, там только 4 фактора: цена товара, сроки поставки, качество товара и надёжность. Если это устраивает бизнесменов, то политический фактор здесь не имеет никакого значения. Даже если мы сократим политический диалог с ЕС, это на торговлю, на белорусский экспорт повлияет минимальным образом. Потому что то, что мы продаём в ЕС, это выгодно для самого Европейского союза. – Но как это соотносится с санкциями, которые ЕС, в том числе, в экономической плоскости, уже не впервые вводит в отношении Беларуси? – Когда вам кто-то будет говорить о том, что санкции носят точечный характер, направлены только на отдельных лиц, не верьте этому. Это ложь. Санкции, прежде всего, направлены на то, чтобы затормозить социально-экономическое развитие страны, ухудшить положение всего населения, создать очаги дестабилизации и вынудить их в конечном итоге переизбрать власть.

Следите за руками: пока там, за границей, якобы радеющие о благополучии белорусов политики призывают ухудшить экономическое положение всё тех же белорусов, европейские структуры умудряются ещё и наживаться на этом.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: – Например, из Турции перевод денег в евро в Беларусь за какие-то товары, которые Турция покупает у нас, осуществляет «Дойче Банк». Так вот, платёж за перевод денег, если он стоит для обычного клиента сотые доли процента, то «Дойче Банк» с этих переводов берёт до 2%. Корреспондент ОНТ: – Потому что Беларусь находится в санкционном списке? – Да, они пользуются ситуацией и зарабатывают таким образом.

Нужно ли быть опытным дипломатом, чтобы понимать суть двойных стандартов, или экономистом, чтобы оценить ущерб хотя бы для своей семьи в случае изоляции Беларуси? А ведь к этому призывают оппоненты власти. Другое дело, что в мире немало стран, готовых сотрудничать на условиях равноправия, на это Президент и ориентирует дипломатов. Да, часть диппредставительств закроют, где-то сократят штат, но лишь для того, чтобы чаще бывать там, где нас ждут.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а наоборот, способствует».

Коварство санкций в том, что они тормозят развитие страны, но следует знать ещё кое-что: если внешнее давление не ведёт к слому системы, оно вынуждает сплотиться и ещё больше её укрепляет.

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