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В Минске в ночь на 12 апреля будут наносить дорожную разметку на 11 участках

11.04.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В ночь на 12 апреля в Минске на 11 участках будут наносить дорожную разметку. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Дорожная разметка будет наноситься на улице Максима Богдановича, от моста через реку Свислочь до улицы Немига; на улице Сторожевская; на улице Немига, от улицы Максима Богдановича до площади Франтишка Богушевича; на Игуменском тракте; на развязке улицы Аранская - улица Ленина; на улице Ленина, от улицы Аранской до улицы Первомайской;  на улице Аэродромной; МКАД, от 40-го км до 52-го км; на улице Маяковского; на улице Тимирязева; на улице Свердлова.

ГАИ рекомендует водителям учитывать эти сведения для выбора маршрута движения, а также быть на этих участках дорог внимательными.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В ночь на 12 апреля в Минске на 11 участках будут наносить дорожную разметку. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Дорожная разметка будет наноситься на...
 
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