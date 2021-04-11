В Минске в ночь на 12 апреля будут наносить дорожную разметку на 11 участках

Источник материала: ОНТ

Минске в ночь на 12 апреля будут наносить дорожную разметку на 11 участках" class="one-news__figure-img">

В ночь на 12 апреля в Минске на 11 участках будут наносить дорожную разметку. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Дорожная разметка будет наноситься на улице Максима Богдановича, от моста через реку Свислочь до улицы Немига; на улице Сторожевская; на улице Немига, от улицы Максима Богдановича до площади Франтишка Богушевича; на Игуменском тракте; на развязке улицы Аранская - улица Ленина; на улице Ленина, от улицы Аранской до улицы Первомайской; на улице Аэродромной; МКАД, от 40-го км до 52-го км; на улице Маяковского; на улице Тимирязева; на улице Свердлова.

ГАИ рекомендует водителям учитывать эти сведения для выбора маршрута движения, а также быть на этих участках дорог внимательными.

Фото: БЕЛТА

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