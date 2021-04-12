Dana Holdings и «Керамин» увеличат объемы поставок на крупнейшую стройку Беларуси

Источник материала: ОНТ

Новые возможности для бизнеса и кооперации между крупнейшим застройщиком на нашем рынке и белорусскими компаниями, независимо от формы собственности. На прошедшей на днях выставке «Белорусская строительная неделя» подвели некоторые итоги и наметили новые перспективы. Крупнейший застройщик страны Dana Holdings принял решение удвоить сотрудничество с еще одним белорусским производителем. После договоров с Минским автозаводом, гомельским производителем стройматериалов – расширение сотрудничества с производителем керамической плитки и сантехники. Речь о компании «Керамин». Её знают в мире. Застройщик также в представлении не нуждается. Сейчас объемы поставок вырастут вдвое. По итогу должен выиграть конечный потребитель за счёт снижения цены квадратного метра, работники предприятий – за счёт особых подходов к решению жилищных проблем. А за счет увеличения оборотов и налогооблагаемой базы и бюджет. В конечном итоге – всё государство. Как это происходит на практике?





Это сотрудничество выгодно всем. И в конечном итоге – покупателям. И важно для белорусских производителей. Представители крупнейшего в стране застройщика и компании «Керамин» договорились: объемы поставок на крупнейшую стройку страны в этом и следующем годах увеличатся вдвое!

Продукция признана не только на белорусском рынке, стабильная работа, и в интерьере – это красиво и современно.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»: «Мы строим современные многофункциональные комплексы, которые отличаются высоким комфортом, практичностью и красотой. Для отделки помещений и фасадов используем керамическую плитку и керамогранит. Это надежный, качественный материал, который мы используем в собственном производстве. Надежным поставщиком для нас является предприятие «Керамин». Более 98% всех материалов, которые мы используем в производстве, – отечественного производства».

Застройщик расширяет сотрудничество с крупнейшими отечественными производителями стройматериалов, техники и оборудования. Не только «Керамин», но и «МАЗ», «Гомельстройматериалы». В комплексах «Парк Челюскинцев» и Minsk World – новое жильё, помещения коммерческого назначения.

Павел Овчаров, директор компании «Дана Астра»: «Наша компания наращивает темпы строительства многофункционального комплекса Minsk World. Принято решение о досрочном завершении этого проекта, основные виды работ будут завершены в 2023 году. Только в 2021 году планируем ввести в эксплуатацию более 700 тыс. жилой и коммерческой недвижимости. Для достижения таких целей нам нужны надежные партнеры с качественной продукцией. Одним из таких поставщиков является предприятие "Керамин", который поставляет нам керамическую плитку и керамогранит. В 2021 и 2022 году мы планируем увеличить объемы производства и поставок с этим предприятием более чем в 2 раза».

Александр Пузевич, заместитель директора предприятия «Керамин»: Сотрудничество с Dana Holdings у нас насчитывает не один год. Нам очень приятно, что Dana Holdings выбрала нас основным поставщиком керамической плитки, керамогранита и сантехники на свои объекты жилой и коммерческой недвижимости. Помимо этого, у нас есть совместная партнерская программа, поэтому каждый покупатель жилой недвижимости Dana Holdings имеет возможность приобрести продукцию "Керамин" в наших фирменных салонах по специальной партнерской программе на очень выгодных условиях».

Спрос на плитку растёт, как и сфера её применения. Это и фасады, отделка помещений, облицовка входных групп. Вырос и спрос на керамогранит – современный и надежный материал. И на изделия большого формата. Современные технологии позволяют имитировать дерево, мрамор.

Александр Пузевич, заместитель директора предприятия «Керамин»: «Благодаря появлению новых технологий и использованию различных вариаций наши производители могут добиться практически полной имитации природных фактур – камень, дерево. И точно так же придумать абсолютно новые авторские дизайны. Благодаря этому керамическая плитка может использоваться не только в традиционных зонах санузлов и кухонь, но и в абсолютно новых помещениях – в гостиных, комнатах. "Керамин" отслеживает тенденции керамической моды и старается сам задавать тренды. В этом году "Керамин" представил новинки керамической плитки, керамогранита и санитарной керамики 2021 года, которые представлены в фирменных салонах "Керамин"».

Сотрудничество крупных компаний – выгода прежде всего для покупателей, конечных потребителей. Тех, кто покупает свою недвижимость. Это позволяет сделать выгодные предложения. И это тоже ответственность бизнеса перед клиентами.

Елена Воронова, начальник управления маркетинга компании «Керамин»: «Наша совместная программа предполагает индивидуальный ценовой подход для покупателей жилой недвижимости у компании Dana Holdings и приобретение всей нашей продукции с экономией 12%. Политика нашей компании – делать услуги и предлагать товары качественные по доступным ценам. Любой белорусский потребитель может себе позволить нашу продукцию, а с программой, которая заключена с Dana Holdings, это будет еще выгоднее».

Есть и ответный шаг. Для сотрудников компаний-партнёров застройщик предлагает особые возможности для улучшения жилищных условий. Ими уже воспользовались сотрудники Минского автозавода и «Керамина».

Елена Балакова: «"Керамин" и Dana Holdings давно сотрудничают. И мы тоже предоставляем скидку 12% клиентам Dana Holdings. Когда заявили о продаже квартир со скидкой в 20%, это стало решающим фактором при покупке квартиры».

Елена Балакова вместе с семьёй купила квартиры в доме «Ницца» комплекса Minsk World.

Елена Балакова: «"Минск Мир" – в центре города. Это новые дома. И мне нравится, что все окна в пол в нашем доме».

Крупнейший застройщик страны создаёт возможности. Для своих клиентов, партнёров. Лучшие условия, лучшие материалы, лучшие партнёры. Белорусские компании и новые возможности для них. И по итогу лучшие условия, чтобы изменить жизнь к лучшему!

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