Карпенко защищает новшества в Кодекс об образовании

Новшеством Кодекса об образовании стало закрепление нормы о том, что порядок предоставления информации об учебном процессе определяет учебное учреждение, заявил министр образования Игорь Карпенко.





Резонансную информацию о том, что родители не имеют права вмешиваться в образовательный процесс, Карпенко назвал непонятно чьей интерпретацией и посоветовал почитать кодекс.

«Статья о том, что родители имеют право получать информацию об образовательном процессе, о том, как он осуществляется, содержание его, — она осталась нетронутой. Единственное, что мы добавили: порядок предоставления этой информации определяет учреждение образования. Это логично», — заявил глава Минобразования в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

Необходимость этого он пояснил тем, что, «если в школе учится тысяча учащихся и одномоментно придет тысяча родителей, это будет коллапс в школе».

«Конечно, учреждение образования должно определить порядок, как это делается. И это естественно, потому что родители — такие же участники образовательного процесса и, бесспорно, без родителей невозможно решать многие вещи. Если ребенок не мотивирован на учебную деятельность, то одних усилий педагога недостаточно: нужны еще и усилия родителей, создание соответствующих условий дома и соответствующая мотивация», — пояснил чиновник.

Кроме того, по его словам, ожидается переход на всеобщее среднее образование. «Фактически мы уже к этому подошли, мы к этому готовы. У нас практически нет детей, которые закончили только девять классов и дальше пошли работать. Это не значит, что все должны обязательно идти в школу после девятого класса. Нет, они могут пойти учиться в профессионально-техническое или специальное учебное заведение и там получить общее среднее образование», — заявил Карпенко.

Министр также сообщил, что в грядущей вступительной кампании в вузы изменений не будет. В то же время идет обсуждение новых правил приема, в частности возможность совмещения некоторых выпускных экзаменов в школе с централизованным тестированием и использование их результатов при поступлении в высшее учебное заведение.

Результаты обсуждения будут подведены на республиканском педагогическом совете в августе. «Возможно, если будут приняты какие-то концептуальные вопросы в том виде, в котором мы предлагаем, то, может, и не следующий год, а года через два, не раньше», — обозначил сроки нововведений Карпенко.

7 апреля Палата представителей приняла в первом чтении изменения в Кодекс об образовании.