Экспорт белорусского продовольствия в этом году должен составить около $6 млрд –Минсельхоз

"Отмечу, что мы в этом году планируем подойти к уровню в $6 млрд, по нашим планам к 2025 году выйти на экспортные поставки в объеме $7 млрд", - отметил Богданов.





пишет interfax.by, должны заметно вырасти объемы производства. По его словам,interfax.by, должны заметно вырасти объемы производства.





"В прошлом году мы произвели 7,8 млн тонн молока. А к 2025 году планируем 9,2. Мяса, например, всех видов мы производим 1,26 млн тонн. К 1,5 млн планируем подойти к 2025 году", - сказал замминистра.





Вкладываются в сельское хозяйство как отечественные, так и зарубежные инвесторы.





"Например, сегодня мы ведем переговоры и с китайскими компаниями, которые заинтересованы в том, чтобы инвестировать в строительство молочно-товарных ферм и ферм по производству говядины, мясных пород", - заявил Богданов.

По словам замминистра, сельскохозяйственную продукцию Беларусь продает более чем в 110 стран мира. За последние годы, по его словам, улучшилась ситуация с маркетингом.





"Буду откровенен, конечно, проблемы везде есть, но в целом мы уже давно перестроились как в производственных процессах, так и в продвижении наших товаров, в том числе в маркетинге", - сказал Богданов.





"Мы оперативно сертифицировали за последние пять лет 54 предприятия на стандарты "Халяль" под мусульманские страны, потому что мы видим, что там спрос населения на товары будет расти. Например, выходим на рынок Китая, где мы уже тоже практически всю молочку сертифицировали, 17 предприятий по говядине, девять птицефабрик, по рыбе. Там тоже есть свои китайские требования. Яркий пример – мясопереработка, говядина. Сюда специально приезжали китайские технологи, обучали наших технологов китайскому стандарту по разделке говядины. Оперативно все сделано, сегодня говядина наша поставляется в больших объемах в Китай", - отметил он.





КНР вышла по итогам прошлого года на третье место среди всех покупателей белорусского продовольствия. За прошлый год, по словам замминистра, Беларусь экспортировала в Китай сельскохозяйственной продукции на $255 млн.

"Это много. Это рост к уровню 2019 года в 1,9 раза. Есть уже статистика за два месяца (2021 года – ИФ) – рост в 2,2 раза, $35 млн мы уже поставили продовольствия", - заявил замминистра.