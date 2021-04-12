СОНАР: Идёт «мягкая гражданская война» между государством и немалой частью граждан

Об этом говорится в обзоре союзной повестки за 29 марта – 4 апреля, подготовленном «Научно-исследовательским центром проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза «Союзный нарратив 2050» (СОНАР-2050)».





приводит выдержки из публикации, автором которой стал Василий Малашенков. «Ежедневник»выдержки из публикации, автором которой стал





В обзоре отмечается, что белорусское государство неспособно эффективно бороться с оппозицией на пропагандистском фронте — реально помогают только силовые органы и запреты.





«Хотя внешне государство демонстрирует устойчивость, ситуация, мягко говоря, является тревожным индикатором. Закручивание гаек всегда имеет свой предел, и властям повезло, что это именно Беларусь, а не какая-то южная страна с темпераментными жителями, у которых в амбаре спрятан АК-47. Есть шансы, что за два года ситуация успокоится, но временно. Никаких принципиальных шагов для реального разрешения политического кризиса пока нет», - пишет автор обзора.





Он отдельно останавливается на некоторых изменениях, которые уже частично приняты парламентом и в ближайшее время могут стать действующими нормами законов.





Антинацистский закон





В первом чтении принят документ против реабилитации нацизма, о котором около двух лет говорят в стенах парламента. В условиях, когда украинский конфликт актуализировал проблему скинхедов, закон как нельзя кстати.





Как подчеркивается в обзоре, сложно сказать, насколько эффективен будет антинацистский закон с точки зрения успокоения протестов. Возможно, он, наоборот, разозлит общество, ведь оно ожидает совсем иного.





«Кроме отсутствия идеологии и постоянных попыток навязать через госпропаганду её заменители, не решён другой принципиальный вопрос. В Беларуси постоянно предпринимаются попытки строить сразу и капитализм, и социализм. Если бы действительно была выработана какая-то уникальная формула сочетания этих двух парадигм, то всё могло быть иначе, но такой формулы нет. Вместо неё — непрерывная ситуационная игра со всеми вытекающими побочными эффектами, что отражается на экономической ситуации и непосредственно на жизни обывателей. Принимаемые сейчас законы никак данную проблему не решают», - отмечается в обзоре.





В нем также обращается внимание, что кроме борьбы с нацизмом, новые законы призваны дать больше полномочий милиции и другим правоохранительным органам (расширение применения спецсредств, фактическое приравнивание журналистов к участникам незаконной акции, запрет на стримы с несанкционированных акций и многое другое). Отдельно стоит отметить, что властям будет проще признавать те или иные организации или группы экстремистскими, прекращать их деятельность.





Автора обзора удивляет тот факт, что государство далеко не всегда готово регистрировать общественные организации своих спонтанных сторонников. Властная вертикаль привыкла, чтобы всё согласовывалось, гласно или негласно. Неожиданная инициатива снизу, пускай и в пользу правящего режима, чиновников пугает.





Нарастание раскола





«В то же время внутренний раскол общества нарастает. А ведь такой вариант развития событий был вполне прогнозируем. В какой-то мере он стал логическим продолжением распада СССР. «Империя», оправившись после Второй мировой, участвовала в локальных конфликтах по всему миру, потом — на собственных окраинах, а после приказала долго жить. Вероятность конфликтов не на окраинах, а в глубине территории бывшего Союза после этого была весьма высока. Что сейчас, собственно, и происходит. Беларуси повезло, что у неё нет горячего конфликта, но хорошего всё равно мало, потому что, по сути, идёт «мягкая гражданская война» между государством и немалой частью граждан. Охранительно-запретительные законы — тому подтверждение. Это как фортификация на настоящей войне.





При благоприятном стечении обстоятельств в стране, конечно, может произойти транзит власти к новому поколению, и тогда возможна конкуренция настоящих идей, а не их заменителей, через парламентские и другие выборы. Но раньше 2022 года такого окна возможностей ждать не стоит. А скорее всего, оно будет позже. Частично это связано и с Россией, а также с ожидаемым формированием общего топливно-энергетического рынка ЕАЭС к 2024–2025 годам», - констатируется в обзоре.