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Мы размыли 10 известных кадров из кино. Сможете восстановить названия фильмов?
Источник материала: Tut.by
Некоторые фильмы становятся такими культовыми, что мы пересматриваем их по несколько раз. А даже если нет — держим сцены из них в памяти каким-то чудом. AFISHA.TUT.BY предлагает вам узнать 10 известных кадров, которые мы немного размыли в редакторе изображений. Осилите, киноманы?
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Сможете узнать кадры из культового кино в размытом виде? Кое-где может быть реально непросто.
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