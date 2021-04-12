Мы размыли 10 известных кадров из кино. Сможете восстановить названия фильмов?

Источник материала: Tut.by

Некоторые фильмы становятся такими культовыми, что мы пересматриваем их по несколько раз. А даже если нет — держим сцены из них в памяти каким-то чудом. AFISHA.TUT.BY предлагает вам узнать 10 известных кадров, которые мы немного размыли в редакторе изображений. Осилите, киноманы?