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Эти ошибки многие допускают при выращивании растений дома. Не повторяйте их
Источник материала: Tut.by
На участке у Кирилла Кветки больше 1000 растений, а еще он самостоятельно
Неправильно поливаем
Поливать растение нужно только по подсыханию земли. И это важно как зимой, так и летом.
— Меня многие спрашивают: «Кирилл, сколько раз в неделю нужно поливать определенное растение?» Таких правил нет. Почему-то люди себе внушают, что нужно поливать цветы раз в неделю, но это неправильно. Режим полива зависит от погоды, солнечного света, величины горшка, корневой системы… — перечисляет садовод. — Одно и то же растение может потреблять разное количество влаги на протяжении года.
Уж тем более нельзя поливать с одинаковой частотой разные растения в разных горшках. А что, если в каком-то из них земля еще не стала сухой?
— Поливать уже влажную землю не надо, иначе там образуется болото. Так что полив — только по подсыханию верхнего слоя земли. Проверяется это пальцем: засовываем его в грунт и смотрим. Если земля на 3−4 сантиметра сухая, значит, поливаем. Если нет, значит, еще не надо.
Устраиваем сквозняки
Особенно опасны они в холодный период года.
— Когда мы открываем форточки для проветривания, а растения стоят на подоконнике, то холодный воздух, конечно же, портит их внешний вид. В некоторых случаях растение даже погибает. Если воздух морозный, температура на улице ниже нуля, то это практически стопроцентно, — объясняет Кирилл.
Например, фикус от сквозняков сбрасывает листву, а на листьях фиалки появляются характерные оранжевые «ожоги»:
— Для растений это не очень хорошо. Поэтому если открываете форточки, то прячьте горшки в другой комнате.
Ставим горшки к батарее
Во время отопительного сезона растения, стоящие у батареи, испытывают стресс.
— Сухой и горячий воздух тоже дает безумно негативное влияние. Листва сохнет, осыпается, а после погибает и все растение. Самый простой путь — убрать горшок подальше от подоконника. Но если это невозможно, нужно очень часто увлажнять воздух.
Не даем достаточно света
Летом эта проблема не так заметна, а вот в межсезонье и тем более зимой растение может как бы «вытягиваться» в сторону света. Это может быть звоночком — ему не хватает солнца.
— Если есть возможность, можно приобрести фитолампы, — говорит Кирилл. — Но я сам использую обычные светодиодные — под ними все растет прекрасно. Дополнительное освещение можно купить для тех растений, которые склонны к вытягиванию. Это не прямо какой-то обязательный момент, без ламп тоже все может быть в порядке.
Для тех, кого заинтересовало: сколько стоят фитолампы
Приценитесь и к увлажнителям воздуха (полезно не только для цветов, но и вам самим)
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