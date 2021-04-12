Эти ошибки многие допускают при выращивании растений дома. Не повторяйте их

Источник материала: Tut.by

На участке у Кирилла Кветки больше 1000 растений, а еще он самостоятельно выводит сорта цветов . Мы спросили у опытного садовода и звезды TikTok, какие простые ошибки в уходе за домашними цветами мы допускаем. Уверены, по одному из этих пунктов вы точно ошибались.

Кирилл Кветка Садовод-любитель, рассказывает о растениях в Instagram Садовод-любитель, рассказывает о растениях

Неправильно поливаем

Поливать растение нужно только по подсыханию земли. И это важно как зимой, так и летом.

— Меня многие спрашивают: «Кирилл, сколько раз в неделю нужно поливать определенное растение?» Таких правил нет. Почему-то люди себе внушают, что нужно поливать цветы раз в неделю, но это неправильно. Режим полива зависит от погоды, солнечного света, величины горшка, корневой системы… — перечисляет садовод. — Одно и то же растение может потреблять разное количество влаги на протяжении года.

Уж тем более нельзя поливать с одинаковой частотой разные растения в разных горшках. А что, если в каком-то из них земля еще не стала сухой?

— Поливать уже влажную землю не надо, иначе там образуется болото. Так что полив — только по подсыханию верхнего слоя земли. Проверяется это пальцем: засовываем его в грунт и смотрим. Если земля на 3−4 сантиметра сухая, значит, поливаем. Если нет, значит, еще не надо.

Устраиваем сквозняки

Особенно опасны они в холодный период года.

— Когда мы открываем форточки для проветривания, а растения стоят на подоконнике, то холодный воздух, конечно же, портит их внешний вид. В некоторых случаях растение даже погибает. Если воздух морозный, температура на улице ниже нуля, то это практически стопроцентно, — объясняет Кирилл.



Фото: pixabay.com

Например, фикус от сквозняков сбрасывает листву, а на листьях фиалки появляются характерные оранжевые «ожоги»:

— Для растений это не очень хорошо. Поэтому если открываете форточки, то прячьте горшки в другой комнате.

Ставим горшки к батарее

Во время отопительного сезона растения, стоящие у батареи, испытывают стресс.

— Сухой и горячий воздух тоже дает безумно негативное влияние. Листва сохнет, осыпается, а после погибает и все растение. Самый простой путь — убрать горшок подальше от подоконника. Но если это невозможно, нужно очень часто увлажнять воздух.

Не даем достаточно света

Летом эта проблема не так заметна, а вот в межсезонье и тем более зимой растение может как бы «вытягиваться» в сторону света. Это может быть звоночком — ему не хватает солнца.

— Если есть возможность, можно приобрести фитолампы, — говорит Кирилл. — Но я сам использую обычные светодиодные — под ними все растет прекрасно. Дополнительное освещение можно купить для тех растений, которые склонны к вытягиванию. Это не прямо какой-то обязательный момент, без ламп тоже все может быть в порядке.

Для тех, кого заинтересовало: сколько стоят фитолампы

Приценитесь и к увлажнителям воздуха (полезно не только для цветов, но и вам самим)