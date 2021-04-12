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«Шахтер» уходит в отрыв

12.04.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» одержал в четырех матчах первенства Беларуси четыре победы. Таким показателем не может похвастаться больше никто.

«Шахтер» уходит в отрыв
Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

Накануне завершился очередной тур. Полная картина выглядит так:

«Энергетик-БГУ» — «Спутник» — 0:1;

«Ислочь» — «Рух» — 0:1;

«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0;

«Динамо» (Бр) — «Динамо» (Мн) — 1:1;

«Минск» — БАТЭ — 2:2;

«Гомель» — «Неман» — 2:0;

«Славия» — «Витебск» — 0:2;

«Шахтер» — «Сморгонь» — 3:0.

Турнирное положение после четырех туров:

  1. Шахтер — 12;
  2. Динамо (Бр) — 8;
  3. Динамо (Мн)    — 8;
  4. БАТЭ — 8;
  5. Гомель — 7;
  6. Торпедо-БелАЗ — 6;
  7. Рух — 6;
  8. Ислочь — 6;
  9. Витебск — 5;
  10. Минск — 5;
  11. Энергетик-БГУ — 4;
  12. Слуцк — 4;
  13. Спутник — 3;
  14. Неман — 2;
  15. Славия — 1;
  16. Сморгонь — 1.  
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» одержал в четырех матчах первенства Беларуси четыре победы. Таким показателем не может похвастаться больше...
 
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