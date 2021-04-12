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«Шахтер» уходит в отрыв
Источник материала: Навiны
Действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» одержал в четырех матчах первенства Беларуси четыре победы. Таким показателем не может похвастаться больше никто.
Накануне завершился очередной тур. Полная картина выглядит так:
«Энергетик-БГУ» — «Спутник» — 0:1;
«Ислочь» — «Рух» — 0:1;
«Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:0;
«Динамо» (Бр) — «Динамо» (Мн) — 1:1;
«Минск» — БАТЭ — 2:2;
«Гомель» — «Неман» — 2:0;
«Славия» — «Витебск» — 0:2;
«Шахтер» — «Сморгонь» — 3:0.
Турнирное положение после четырех туров:
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Действующий чемпион страны солигорский «Шахтер» одержал в четырех матчах первенства Беларуси четыре победы. Таким показателем не может похвастаться больше...
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