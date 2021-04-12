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Замгоссекретаря Совбеза Арчаков на ТВ рассказал страшилки

12.04.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Закон о предотвращении героизации нацизма необходим Беларуси как противодействие межгосударственному гибридному воздействию, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков.

Замгоссекретаря Совбеза Арчаков на ТВ рассказал страшилки
Фото с сайта ОНТ

«Героизация нацизма — это одна из разновидностей искажения истории. А искажение истории — это чистой воды манипуляция массовым сознанием, которая направлена на решение внешнеполитических задач в условиях высокой конкуренции», — считает Арчаков.

«Фальсификация истории — это реальный инструмент для того, чтобы попытаться посеять в обществе недоверие, вражду, ненависть, размыть мозги, понизить морально-нравственные барьеры, разбалансировать, разрушить единство в обществе», а потом «навязать ему внешнее управление и превратить его в стадо элементарных приматов или стаю бездомных собак, которые рвут друг друга на части и освобождают место под солнцем для тех, кто всю эту кашу заварил», полагает он.

«Сейчас на рассмотрении в парламенте уже есть проект закона о предотвращении героизации нацизма. Он очень необходим, еще 20 лет, 10 лет назад мы и не могли подумать, что он нам понадобится. Но он нужен», — сказал представитель Совбеза в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

По его утверждению, принятие этого закона — «наше противодействие от тех непозволительных форм и методов межгосударственных гибридных воздействий».

Вокруг Беларуси много опасностей, но от них можно защититься, заявил Арчаков. «От этого есть средство. Во-первых, не нужно расслабляться. Во-вторых, со всем этим нужно разбираться. Внимательно, глубоко, постепенно и неуклонно, что самое главное. Ну и третье, конечно, развиваться. Соединять усилия в том, чтобы выживать, развиваться, строить страну такой, какая она есть сейчас и еще лучше», — сказал чиновник.

Арчаков считает, что гибридная война «становится обычным состоянием мира и человечества». «Нужно не дать себя утопить. Не дать сделать это своими руками, как вот сейчас призывали из-за границы: дескать, экономику остановить, платежные системы отключить, ЖКХ не платить, детей не учить, людей не лечить, никого не слушать, всем вредить, в магазин не ходить. Осталось только лечь и умереть. То есть вода над головой сомкнулась», — заявил заместитель госсекретаря Совбеза.

Он также отметил, что «в Беларуси нет причин для первичного зарождения террористических проявлений»: не воюют расовые, этнические, националистические группировки, страна не втянута в криминальные трансграничные финансовые потоки, нет социального расслоения.

«У нас в стране какие-то преступные кланы не «крышуют» подпольных миллиардеров, у нас на улицах не заправляет организованная преступность. Это тоже ведь достижение, это тоже нужно беречь. Посмотрите, во многих странах, в том числе сопредельных, уровень преступности, а в особенности количество убийств и иных тяжких, особо тяжких преступлений — их ведь вдвое и втрое больше, чем у нас», — полагает Арчаков.

 

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Закон о предотвращении героизации нацизма необходим Беларуси как противодействие межгосударственному гибридному воздействию, заявил заместитель...
 
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