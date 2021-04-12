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Утро понедельника. Летучий голландец, тухнущие сигареты и давленые груши

12.04.2021 07:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Начинаем новую неделю, которая наверняка станет лучше прошлой. Хотя куда уж дальше. Надеемся, вы все пропустили, потому что эти выходные надо было провести подальше от ленты новостей. Сейчас попытаемся вспомнить, что было, определимся с погодой и будем продолжать наблюдение из относительно безопасного места. А «бесполезная цифра» сегодня получилась из области углубленной финансовой аналитики.

Что было в выходные

Утро понедельника. Летучий голландец, тухнущие сигареты и давленые груши
Утро понедельника. Летучий голландец, тухнущие сигареты и давленые груши
Утро понедельника. Летучий голландец, тухнущие сигареты и давленые груши

Что происходит в стране и мире

  • Россияне хотят ввести требование о том, чтобы все сигареты в ЕАЭС, а значит и у нас, были самозатухающими, пишет ТАСС. Инициаторы — российские МЧС и Минздрав, произойти это может в течение двух лет. Самозатухающая сигарета устроена таким образом, что тухнет без затяжек. Это уменьшает вероятность пожара.
  • Россия под Смоленском за несколько дней раздавила крупную партию фруктов, приехавших с белорусской стороны, — на этот раз 77 тонн (снова). Яблоки и груши везли под видом макулатуры и чистящих средств.
  • Утро понедельника. Летучий голландец, тухнущие сигареты и давленые груши

Не забудьте прочитать

Утро понедельника. Летучий голландец, тухнущие сигареты и давленые груши

Погода 12 апреля

Давление все еще высокое, а значит, сверху вряд ли что-то прилетит. Небольшая вероятность дождей есть на двух краешках — на западе и на востоке. Днем кое-где возможен порывистый ветер. Ночью от 0 до 8. Днем 13—20. Но это не навсегда, мы предупреждали.

Утро понедельника. Летучий голландец, тухнущие сигареты и давленые груши

Бесполезная цифра дня

По подсчетам Белстата, за год еда подорожала на 7,8%. В то же время доллар с прошлого марта прибавил только 1,98%. Таким образом, у продуктов прибавка почти в 4 раза больше, чем у американской валюты.

Не слушайте финансовых аналитиков, вкладывайте в еду.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Начинаем новую неделю, которая наверняка станет лучше прошлой. Хотя куда уж дальше. Надеемся, вы все пропустили, потому что эти выходные надо было провести подальше...
 
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