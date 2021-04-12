Утро понедельника. Летучий голландец, тухнущие сигареты и давленые груши

Источник материала: Onliner

Начинаем новую неделю, которая наверняка станет лучше прошлой. Хотя куда уж дальше. Надеемся, вы все пропустили, потому что эти выходные надо было провести подальше от ленты новостей. Сейчас попытаемся вспомнить, что было, определимся с погодой и будем продолжать наблюдение из относительно безопасного места. А «бесполезная цифра» сегодня получилась из области углубленной финансовой аналитики.

Что было в выходные

Фотофакт: люди несли цветы к метро «Октябрьская» . 10 лет назад там произошел взрыв.

. 10 лет назад там произошел взрыв. Как раз для этих белорусов повторяем новости. Они пропустили все, потому что гуляли, пили, ели, веселились — все правильно делали.





В сети переживают: «Медиков лишают „ковидных“ надбавок». Полуправда-полуутка , как мы любим.

, как мы любим. В Логойске наконец-то удалось закрыть лыжный сезон. Получилось забавно .









Что происходит в стране и мире

Россияне хотят ввести требование о том, чтобы все сигареты в ЕАЭС, а значит и у нас, были самозатухающими, пишет ТАСС. Инициаторы — российские МЧС и Минздрав, произойти это может в течение двух лет. Самозатухающая сигарета устроена таким образом, что тухнет без затяжек. Это уменьшает вероятность пожара.

ТАСС. Инициаторы — российские МЧС и Минздрав, произойти это может в течение двух лет. Самозатухающая сигарета устроена таким образом, что тухнет без затяжек. Это уменьшает вероятность пожара. Россия под Смоленском за несколько дней раздавила крупную партию фруктов, приехавших с белорусской стороны, — на этот раз 77 тонн (снова). Яблоки и груши везли под видом макулатуры и чистящих средств.





Не забудьте прочитать

«Врачи достали из меня 200 осколков, остальные до сих пор выходят». Пострадавшие во время взрыва в минском метро о том, как пережили трагедию .





Погода 12 апреля

Давление все еще высокое, а значит, сверху вряд ли что-то прилетит. Небольшая вероятность дождей есть на двух краешках — на западе и на востоке. Днем кое-где возможен порывистый ветер. Ночью от 0 до 8. Днем 13—20. Но это не навсегда, мы предупреждали.





Бесполезная цифра дня

По подсчетам Белстата, за год еда подорожала на 7,8%. В то же время доллар с прошлого марта прибавил только 1,98%. Таким образом, у продуктов прибавка почти в 4 раза больше, чем у американской валюты.

Не слушайте финансовых аналитиков, вкладывайте в еду.