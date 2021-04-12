Начинается суд по делу о наезде BMW на силовиков. Водителю грозит до 25 лет лишения свободы (видео)

Источник материала: Onliner Тихона арестовали еще в середине августа. Сначала отправили на сутки за участие в акции, а на следующий день заключили под арест с обвинением в умышленном наезде — именно так, по словам родственников, развивались события. Позже Следственный комитет сообщил, что 25-летнего парня также подозревают в ложном доносе и участии в массовых беспорядках. Минчанин побывал на Окрестина, в Новинках, где проводили психиатрическую экспертизу, на Володарке. Семья Тихона не признает вину по всем обвинениям, кроме доноса. Сегодня Минский городской суд начнет рассмотрение этого резонансного дела «о наезде белого BMW на силовиков».

Версия следствия, которая легла в основу обвинения

«11 августа прошлого года 25-летний минчанин принял активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях на территории Минска, переросших в массовые беспорядки, — говорилось в сообщении СК. — С целью избежания ответственности он предварительно снял номера. На ул. Притыцкого, управляя BMW, он совершил умышленный наезд на обращенных к нему спиной пятерых сотрудников ОВД. Наезд был совершен на военнослужащих внутренних войск МВД, находившихся в форменном обмундировании и принимавших участие в охране общественного порядка».

«Мужчина скрылся с места происшествия, бросил автомобиль в водоеме недалеко от места совершения преступления, — такова версия следствия. — С целью создания алиби позвонил в 102 и заявил об угоне. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сообщил недостоверную информацию об обстоятельствах перемещения автомобиля и попросил организовать его поиск».

Версия Ольги, жены Тихона

— Компания друзей, среди которых был и мой муж, собиралась встретиться 11 августа на Грушевке. Поездили по городу, на пр. Пушкина попали в пробку. Стали объезжать затор и вновь оказались «запертыми» на ул. Притыцкого у ТЦ «Скала». За рулем белой BMW находился Тихон. Поток медленно, но двигался. Хотели доехать до поворота, свернуть и ехать домой. Они пропустили пару машин скорой, потом движение резко застопорилось. Выбежал ОМОН, стал целым рядом наступать сзади.

— Парни увидели, что из соседних автомобилей начали вытаскивать людей и бить их. Следом стали дергать ручки в BMW, но было закрыто. Выбили левое заднее стекло. Муж испугался, что с ними будет то же, что и с соседями, и вывернул в правую свободную полосу.

— Он сигналил, чтобы силовики расступились. Ехал на аварийке, снизил скорость и сделал все, чтобы никого не задеть. Лобовое стекло оказалось разбито, но муж был уверен, что никто не пострадал. Сзади в машину стреляли из оружия, на крышке багажника остались следы от пуль. Считаю, он не просто так поехал, он спасался. Неизвестно, что бы было, если бы его достали из автомобиля.





— BMW уехал с того места. Потом остановился, друзья выбежали, а муж поехал дальше. То ли его реально преследовали, то ли ему в страхе что-то казалось, но он был явно дезориентирован. Район муж не знал. Он свернул с ул. Глебки в сторону торгового центра, а этот проезд заканчивается тупиком. В панике выехал в парк Тивали, не заметил, куда направил машину, и она оказалась в пруду. Выбрался и поймал такси на соседней улице, приехал домой. Дома он с жутким испугом начал говорить, что BMW угнали. Он сходил в РУВД и написал заявление об угоне. Потом лег спать. На следующий день нас вызвали в тот самый парк — мол, автомобиль нашли. Никто не скрывался, мы поехали вместе. Там уже были сотрудники СК, позже нас отвезли в РУВД. Я его ждала на крыльце, а потом мне сообщили, что он не выйдет — признался в ложном доносе.

— В следующие дни я искала его. Спустя два дня фамилия всплыла в списках волонтеров. На следующее утро его отпустили — оказалось, он был на Окрестина. Тихон приехал домой и рассказал, что произошло вечером 11-го числа (во вторник), — его слова я и передала в хронологической последовательности. В пятницу я успела его нормально покормить, он помылся... и в домофон позвонили: «Откройте, милиция». И вот его забрали опять. Позже по телефону я выяснила, что ему вменяют умышленный наезд, покушение на убийство сотрудников ОВД.















Начинается суд

Сегодня в 10:00 Минский городской суд начнет рассмотрение этого дела. Тихона обвиняют в участии в массовых беспорядках, покушении на убийство сотрудников ОВД и заведомо ложный донос. Санкция ст. 362 УК РБ за покушение на жизнь сотрудников ОВД предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет.

(будет дополнено)