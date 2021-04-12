Дневник переехавшего. Сколько стоит месяц жизни в Польше?

Источник материала: Onliner На этой неделе исполняется ровно три месяца с тех пор, как герой нашего «Дневника переехавшего» пробует себя в роли эмигранта в польском Гданьске. В первый квартал «новой жизни» Максим (имя изменено) со своей супругой сняли квартиру в центре города, купили автомобиль и более-менее обосновались на чужбине. В предыдущих выпусках «Дневника» наибольшей популярностью пользовались сюжеты, связанные с деньгами: сравнение цен в магазинах и стоимость аренды квартиры с коммунальными платежами. Сегодня мы еще разок заглянем в кошелек нашего героя — он подробно расскажет, сколько денег и на что потратил в марте.

Почему именно март?

Идея написать статью про приблизительную стоимость жизни в Польше возникла еще до первой публикации на Onliner. Но я решил повременить с этим материалом, потому что первые месяцы жизни в новой стране нельзя назвать типичными с точки зрения финансовых трат. В январе и феврале у нас было много непредвиденных расходов, связанных с переездом и покупкой здесь машины. В Гданьск мы прилетели с рюкзаками и парой чемоданов. Само собой, все необходимое для жизни привезти из Минска не удалось.





За первые полтора месяца в Польше нам пришлось покупать несколько комплектов постельного белья, кое-какую посуду, робот-пылесос, всю бытовую химию и много другой мелочовки. Кроме того, мы отдали $9 тыс. за машину, уплатили налог за нее, оставили залог за квартиру в размере месячной платы и так далее. Если считать все три месяца и вывести средний показатель, то выйдет неадекватно большая сумма — тысяч шесть долларов в месяц. Именно поэтому я подождал, когда «волны» наших денежных трат улягутся и можно будет спокойно посчитать стоимость типичного месяца жизни в соседней стране.





Жилье, «коммуналка», интернет — $747

Для удобства все суммы буду переводить в доллары. Первое, без чего очень трудно прожить в чужой стране, — это арендная квартира. С нее и начнем (это самая затратная статья расходов). Подробно о процессе поиска квартиры, ее аренде и стоимости «коммуналки» можете почитать в этой статье .

Траты на квартиру в марте:

Аренда — $550.

Коммунальные платежи — $179.

Интернет — $18.

Коммунальные платежи в марте были чуть больше, чем мы ожидали. Это все из-за того, что мы по белорусской привычке слишком активно расходовали воду, греясь под душем по 20 минут. Кроме того, февраль и март оказались достаточно холодными месяцами в Гданьске, и мы не стеснялись выкручивать радиаторы на всю мощь, увеличивая не только температуру в квартире, но и расходы на отопление. Напротив графы Centralne ogrzewanie в электронной жировке за март у нас стояло 283,39 злотого (это $74). Летом ежемесячные платежи будут меньше примерно на эту сумму.





Как можно сэкономить на жилье?

$750 в месяц — сумма немаленькая, и она может отпугнуть многих потенциальных эмигрантов. Здесь важно отметить несколько моментов. Гданьск — очень дорогой город. В комментариях многие считают, что его нужно сравнивать чуть ли не с Барановичами, но по факту в Труймясте квартиры стоят примерно как в Варшаве. Это касается как аренды, так и покупки. В Познани или даже туристическом Вроцлаве жилье будет стоить дешевле.





Второй важный нюанс — это сама квартира. Мы арендовали относительно дорогую однушку с большой кухней-гостиной и отдельной спальней. Это новостройка в центре города с выделенным местом на подземном паркинге и даже собственным чуланом для хранения шин, велосипедов и прочего. При желании долларов 150—200 в месяц можно сэкономить, найдя более скромное жилье на окраине Гданьска или Гдыни. Многие предпочитают арендовать не однушку, а студию без отельной спальни. В Польше такие квартиры называют «кавалерками». Ну а те, кто хочет сэкономить еще больше, не брезгуют снимать комнату и делить кухню и санузел с другими жильцами.

При желании можно найти квартиру в Гданьске за $500—550 (это уже с «коммуналкой» и интернетом). В других крупных городах Польши жилье, как правило, дешевле.

Продукты питания (и алкоголь) — $494

Второй крупной статьей расходов в нашей семейной бухгалтерии является пункт «Продукты питания». Цены в польских супермаркетах сопоставимы с белорусскими. Нельзя сказать, что здесь намного дешевле закупаться едой.

Траты на продукты в марте:

Продукты питания — $465.

Алкоголь — $29.

Для интереса посмотрел, сколько денег мы тратили в супермаркетах, когда жили в Минске. Оказалось, что значительно меньше — $300—350 в месяц. Откуда же взялись дополнительные $150—200 в Польше, если цены на еду сопоставимые, а то и ниже? Проанализировав наш образ жизни в Гданьске, я понял, куда «утекают» деньги. Во-первых, в Минске мы крайне редко покупали алкоголь домой. Это не потому, что мы заядлые трезвенники-зожники, а потому, что предпочитали выпивать в заведениях с друзьями. В Польше заведения не работают, поэтому иногда мы покупаем вино домой.





Во-вторых, закрытые заведения увеличили наши траты на обычные продукты в супермаркетах. В Минске мы часто ели вне дома, поэтому я больше тратил на кафешки и рестораны, чем на продукты в магазинах. В Гданьске (за редким исключением) мы вынуждены питаться дома — отсюда увеличение трат на покупную еду и, соответственно, уменьшение трат на категорию «Кафе, бары и рестораны».





Ну и в-третьих, не могу не отметить, что в Польше мы стали больше есть. Причина — огромный выбор новых продуктов, все хочется попробовать. В Минске у нас частенько было пусто в холодильнике, а в Гданьске мы всегда имеем какие-то маленькие «перекусоны» типа орешков, сыров, колбасок, прошутто. В Польше мы стали чаще есть морепродукты, а они стоят недешево.





Как можно сэкономить на еде?

Здесь все просто: нужно меньше есть. Правильно питаться — это не так уж дорого. У нас много денег уходит на разные мелочи, от которых можно было бы отказаться: шоколадки, чипсы, кабаносы, мороженое. Кроме того, можно покупать продукты по акциям. Мы нечасто смотрим на временные скидки и просто закидываем в корзину все подряд. Если же задаться целью, расходы на продукты мы могли бы сократить минимум на 20% без потери в качестве питания.

Семья из двух человек может качественно питаться в Польше на $350—400 в месяц.

Автомобиль — $67

До появления автомобиля в наших семейных расходах были популярны пункты «Такси/каршеринг» и «Общественный транспорт». После покупки своей машины эти траты полностью ушли, зато появились автомобильные расходы.

Траты на автомобиль за март:

Топливо — $50.

Платные дороги — $8.

Парковки — $9.

Отмечу, что автомобилем мы пока пользуемся достаточно редко — в основном для поездок в супермаркеты. Еще каждые выходные мы куда-нибудь выезжаем, иногда с ночевкой. Уже изучили прибрежную зону, постепенно расширяем «карту путешествий» на юг: Мальборк, Торунь, Познань. Скоро поедем в Варшаву. Мы купили автомобиль в самом конце февраля с почти полным баком топлива, поэтому в марте заправлялись всего один раз. В подсчетах нет страховки, которую нам придется делать в июне и которая будет стоить несколько сотен долларов.

В апреле нам еще предстоят траты на ТО у официального дилера и шиномонтаж. Так что март получился весьма экономным в плане трат на автомобиль. В Минске мы тратили на машину намного больше. А летом деньги высасывал еще и мой мотоцикл.





Можно ли сэкономить на автомобиле?

Разве что если не покупать его. $67 в месяц — это ничтожно маленькая сумма для авто, которая является скорее исключением. Если вы не готовы тратить столько на машину, следует задуматься, нужна ли она вам вообще? К слову, без автомобиля в Польше жить намного проще, чем в Беларуси. В городах отлично развит общественный транспорт, такси стоит дешево, есть неплохой (хотя и дорогой) каршеринг. Но если вы собираетесь полноценно путешествовать по стране, то автомобиль обойдется дешевле, чем поезда/трамваи/такси. Особенно если вы намереваетесь посещать не только крупные города.

95-й бензин в Польше сейчас стоит примерно $1,33 за литр, дизельное топливо (на колонках обозначается как ON) — $1,3.

Остальные расходы — $142

Сюда включены:

Кафе, бары и рестораны — $41.

Путешествия — $43.

Книги — $32.

Бытовая химия — $14.

Мобильная связь — $12.

Как мы умудрились потратить $41 на заведения в стране, где заведения закрыты? Это все еда навынос: кофе на заправке, салат на фуд-корте, кебаб и прочее. Гуляя по уютному Старому городу, трудно удержаться и не взять стаканчик капучино. Кажется, мелочь, но за месяц вот набежало более $40. Поясню, что за пункт «Путешествия». Сюда я включаю аренду жилья, если мы едем с ночевкой в какой-нибудь город (недавно ездили в Познань). $32 на книги — это тоже не совсем типичная ежемесячная трата: я за один раз закачал на Kindle большое количество платных книг и буду читать их несколько месяцев (а если обленюсь, то и до конца года).





Какие еще расходы могут быть?

Конечно, каждый месяц уникален в плане финансовых трат: то на подарок потратишь круглую сумму, то на непредвиденный ремонт автомобиля, то на отпуск. Среди «текучки», не попавшей в эту статью, могу отметить курсы польского языка — за них мы заплатили в феврале (по €100 за человека) и будем продлять в мае. Еще, как видите, в марте мы не покупали никакой одежды. Это связано не столько с нашим «осознанным потреблением», сколько с недоступностью торговых центров. Когда они работали (до 1 марта), мы покупали кое-какую одежду, потратив долларов 500 на двоих (легкие куртки, кроссовки, майки и прочее). Еще у нас нет расходов на спорт: из-за пандемии в стране не работают тренажерные залы, экономя нам долларов 100 в месяц.





Итого за март мы потратили $1450 на двоих.

При этом нельзя сказать, что жизнь в Польше стоит $1,5 тыс. на двоих. Здесь все очень индивидуально. Сумма может серьезно двигаться в любую сторону в зависимости от бесконечного количества факторов: курите ли вы, готовы ли жить в старом доме, есть ли у вас автомобиль или желание его купить, много ли денег тратите на одежду. По очень грубой оценке, вдвоем в Польше можно прожить минимум на $1000 в месяц — это без машины и с квестами «найди лучшую акцию на макароны». Можно и дешевле, но тогда уровень комфорта будет совсем низким.





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