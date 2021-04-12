«Хороший каркасник стоит как газосиликатный дом». Из чего и на каком фундаменте строить коттедж?

Источник материала: Onliner В предыдущих статьях мы рассказывали о том, как не ошибиться с выбором участка в Минском районе, какие сейчас цены на земельных аукционах и зачем нужен архитектурный проект . Движемся дальше. Сегодня вместе с архитектором выясняем, почему так важна геологическая разведка грунтов, и задаемся фундаментальным вопросом — на чем и из чего строить коттедж.

Можно ли обойтись без геологии?

Наверняка вы когда-нибудь замечали еще не старые коттеджи с пугающими трещинами на фасадах. Как правило, это следствие фатальной ошибки, допущенной на самом начальном этапе — строители возводили фундамент без учета геологии участка. Другими словами, попросту не представляли, что находится у них под ногами. Поэтому так важно еще до начала проектирования провести изыскания и узнать все о грунтах, на которых будет стоять дом.

Сама процедура занимает несколько часов. На участок приезжает буровая машина, в определенных точках на глубину 6 и более метров делаются скважины, отбираются образцы грунта. Затем эти пробы изучаются в лаборатории.

Что покажут исследования?

Какие грунты на участке, какова их прочность. Склонность пород к пучению и промерзанию. Наличие грунтовых вод и их уровень.

В совокупности эта информация поможет инженеру-конструктору выбрать оптимальный тип фундамента и глубину его закладки.









А если земля не предвещает особых сюрпризов? Зачем тогда геология? Мол, сосед построился на ленточном фундаменте, и все хорошо — сделаю себе такой же без лишних затрат.

— По моему убеждению, геологию надо делать обязательно, даже при отсутствии подозрений, что на участке могут быть какие-то проблемы. На самом деле земля бывает очень неоднородна и геологическая картина даже на соседних участках может отличаться, чего никак не узнаешь без бурения скважин, — говорит Андрей Цивилько, руководитель архитектурного бюро Civil&ko. — Не стоит полагаться только на слова соседей. Они скажут, например: «У нас песок». А какой песок? Крупный, средний, мелкий? Есть масса переменных, от которых зависит надежность и безопасность всего здания.

Порой одна скважина показывает два различных по составу слоя грунта, а другая — четыре. Случается так, что с одной стороны будущего дома преобладает песок, а с другой — глина. И если не учитывать эти особенности, со временем дом может просесть и деформироваться. По фасаду пойдут трещины, окна перестанут закрываться, появятся щели.

Согласитесь, обидно попасть на капремонт ценой в тысячи долларов из-за сэкономленных на геологии 500—600 рублях.

А ведь порой геология позволяет и сберечь деньги — когда результаты исследования говорят о возможности выбрать более легкий и дешевый тип фундамента.





Песок, глина или торф?

— Вообще, осведомиться о состоянии грунтов желательно еще до покупки земельного надела. Поговорив с соседями, можно хотя бы приблизительно понять, с какими проблемами придется столкнуться на том или ином участке, — советует архитектор. — И еще важно разобраться, где насыпной слой земли, а где материковый грунт. Ведь фундамент надо устанавливать только на устойчивое основание. Бывает, лежит песочек, а под ним пять метров торфа…

Оптимальным вариантом считаются песчаные грунты. Песок хорошо впитывает и отводит воду, хорошо уплотняется под нагрузкой. Причем чем крупнее песок, тем лучше — тем большую нагрузку он может принимать. Но есть момент — чем крупнее песок, тем больше вероятность его осыпания при бурении.

Пылеватых грунтов (частицы размером менее 0,05 мм) лучше избегать. Это пыль, которая в сухом виде сыпучая, а намокнув, превращается во что-то, напоминающее глину. Такой грунт «растекается» под нагрузкой дома и «гуляет» при замерзании. Его несущая способность крайне мала.

Почвы с преобладанием глины также могут доставить хлопот. В отличие от песка глина практически не пропускает сквозь себя воду. Зимой эта намокшая глина замерзает, превращаясь в лед, и вызывает морозное пучение почвы, что может привести к деформации фундамента и всего дома. Проблема решается устройством достаточно глубокого фундамента — ниже уровня промерзания грунта. Либо же подойдет монолитная плита (но это дополнительные расходы). При таких грунтах остро стоит вопрос защиты почвы у фундамента от воды.

Наименее пригодны для создания надежной опоры торфяники. На торф, представляющий собой перегной различных растений, вообще нельзя опереться. Необходимо проходить сквозь него свайными конструкциями до устойчивого основания с высокой несущей способностью либо полностью замещать торф более прочной основой (песком). В любом случае фундамент на торфе окажется значительно сложнее и дороже, чем на другом виде грунта, так что стоит хорошенько подумать, стоит ли оно того.

Сваи, лента или плита?

Сейчас многие останавливают свой выбор на свайно-ростверковом фундаменте с буронабивными сваями. Он считается одним из универсальных и при этом относительно недорог благодаря минимальному количеству земляных работ и материалов. Такой фундамент представляет собой сваи, заглубленные в грунт ниже уровня промерзания почвы, а сверху укладывается связующий ростверк в виде монолитной ленты небольшой высоты. Задача ростверка — равномерно распределить нагрузку дома на сваи. Конструкция хорошо подходит для сложных грунтов, где возможно морозное пучение и высок уровень грунтовых вод, а также позволяет возводить дома на участках с уклоном.



Фото: technovint.ru

Монтаж свайно-ростверкового фундамента кажется не слишком сложным, хотя на деле это довольно трудоемкий процесс. В скважины помещают арматурный каркас, а затем заливают бетон. Устраивают песчаную подсыпку между сваями с последующей трамбовкой. Для ростверка изготавливают опалубку из досок и брусков либо используют заводскую, делают армированные каркасы. Далее опалубка также заливается бетоном с последующим вибрированием.

В других вариантах исполнения сваи могут быть металлическими винтовыми или забивными заводского изготовления, а ростверк — металлическим или деревянным. Встречаются ростверки на уровне земли, заглубленные и приподнятые над поверхностью. Оптимальную конструкцию определяет инженер-проектировщик в зависимости от геологии участка, уровня грунтовых вод, размеров и веса будущего дома и его архитектуры.

Следующий тип фундамента — ленточный. Это замкнутый железобетонный контур, который возводится по периметру будущего дома и под всеми стенами. Если грунт плотный и прочный, а дом — деревянный или каркасный, то в большинстве случаев будет достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента, глубина которого 50—70 см. Для более основательных сооружений и коттеджей на пучинистых грунтах предпочтителен заглубленный ленточный фундамент (на 20—30 см ниже отметки промерзания грунта). Ленточный фундамент хорош тем, что может простить некоторые огрехи при строительстве, но большой объем материалов и работ (один котлован чего только стоит) не лучшим образом влияет на стоимость.



Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Фото: domamaster.net

— У заказчиков, выбирающих заглубленный ленточный фундамент, часто возникает желание сделать подвал. Чтобы удешевить конструкцию, иногда используют блоки ФБС заводского изготовления. Я рекомендую при наличии подвала делать монолитный фундамент — он прочнее, лучше отрабатывает боковое давление грунта и лучше противостоит влаге, — говорит Андрей. — А вообще, стоит задуматься, так ли необходим подвал. Его обустройство с учетом гидроизоляции, отделки и вентиляции ощутимо удорожает строительство дома. А по факту о подвале, как и о гараже, зачастую забывают и не используют. Гораздо удобнее и дешевле обустроить во дворе небольшой хозблок для сельхозинвентаря и стройматериалов.





Альтернативой названным вариантам может служить плитный фундамент. Конструктивно это огромная армированная плита. Перед возведением такого фундамента выполняется песчано-гравийная подготовка с последующим уплотнением грунта, закладываются все коммуникации. После укладывается пленка для удержания в бетоне влаги, вяжется и устанавливается арматурный каркас. При строгом соблюдении технологии плитный фундамент можно заложить практически на любом грунте, за исключением, пожалуй, торфяного. Технология подкупает еще и тем, что вместе с фундаментом мы получаем ровный черновой пол, где удобно вести последующие работы.



Фото: ast75.ru

Набирающей популярность разновидностью плитного фундамента является УШП — утепленная шведская плита. Это конструкция с уже заложенными коммуникациями вместе с отопительным контуром для пола.

— Плитный фундамент хорош для плохих грунтов и участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Но стоит признать, что это достаточно дорогая технология (по сравнению со свайно-ростверковым типом, например). На заложение монолитной плиты уходит много арматуры, песка и гравия — отсюда и цена, — предупреждает архитектор. — Шведская плита включается в тепловой контур дома и выступает теплоаккумулятором, что особенно важно для каркасных домов, у которых малая теплоемкость. Но у теплого пола в монолитной плите есть и обратная сторона — если коммуникации придут в негодность, фундамент придется «бомбить». Минус еще и в том, что мы сразу должны заложить все выходы канализации и воды и потом вариаций быть практически не может. В случае же с ленточным и свайно-ростверковым фундаментом переиграть расположение санитарных приборов в санузле в процессе строительства не составляет особого труда.



Утепленная шведская плита. Фото: gidlestnic.ru

Кирпич — прекрасный материал, но вот цена…

Несущие стены из мелкоштучных керамических кирпичей сегодня практически никто не возводит. Золотые годы этого материала остались в прошлом, он давно уступил позиции крупноформатным конкурентам. Кирпич банально дорог. Услуги каменщиков обходятся в $30—40 за кубометр ( газосиликат — $15—16, керамзитобетон — $17—18). Кроме того, необходим кладочный раствор, тогда как для газосиликата и керамзитобетона достаточно клея .

— Сам по себе керамический кирпич — прекрасный материал, — считает Андрей. — Мы любим его за высокую прочность, хорошую морозостойкость и неочевидный плюс, который многие не воспринимают всерьез, — возможность регулировать влажность в помещении благодаря капиллярной активности. Стена «дышит»: кирпич впитывает влагу из воздуха (если влажность повышена), а когда воздух становится сухим — отдает ее. Происходит естественная регулировка. Вместе с тем он проигрывает конкурентам из-за своей высокой цены.

Впрочем, технологии не стоят на месте. В последние годы на рынке появились крупноформатные поризованные керамические блоки («теплая керамика»). Завод в Радошковичах, например, производит блоки размером 510×250×138 мм и весом 16 кг по цене 70 рублей за кубометр. Предположим, что популярность этого материала будет расти.



Фото: pd.by

На сколько газосиликат дешевле керамзитобетона

В Беларуси много газосиликатных заводов, что обеспечило этому материалу всенародное признание. Блоки легко резать, обрабатывать, подгонять под нужные размеры. Из минусов — относительно невысокая морозостойкость — до 35 циклов, тогда как у кирпича — 75, у керамзитобетона — 125 (данные лабораторий заводов-изготовителей). Есть нюансы по водопоглощению (при намокании блоки долговато сохнут, что может привести к образованию сырости и плесени). В остальном же у газосиликата хорошие теплоизоляционные характеристики.

— Главная причина популярности газосиликата — это все же цена, — убежден специалист. — Сегодня кубометр обойдется в 90 рублей. Для сравнения, керамзитобетон стоит 125 рублей без учета доставки из Новолукомля.

Я прикинул разницу в цене на примере конкретного дома площадью 150 «квадратов», где минимум внутренних несущих стен. Нам нужно 60 кубометров блоков. Если возводить стены из газосиликата, выходит 8400 рублей, из керамзитобетона — 11 500 рублей. В цену включена стоимость материалов, доставка, клей и услуги каменщиков. Вариант коттеджа из керамзитобетона оказался на 3100 рублей дороже. Большая ли это сумма в масштабах всей стройки — пусть каждый решает сам.

Мне как архитектору больше импонирует керамзитобетон. Это экологически чистый и долговечный материал с высокой прочностью и морозостойкостью, неплохими тепловыми характеристиками. По моим наблюдениям, все больше заказчиков сегодня склоняются к керамзитобетону.

















Хороший каркасник стоит хороших денег

Конкуренцию классическим каменным домам сегодня составляют каркасники. Они привлекают скоростью возведения и возможностью построить дом своими руками. И еще ценой в рекламных буклетах.

— Мне кажется, минусов у каркасников все же больше, — отмечает собеседник. — Например, у таких домов малая теплоемкость. Открыл окно — тепло улетучилось, стены слабо его аккумулируют. У домов в двухэтажном исполнении может быть плохая шумоизоляция. Сверху прыгают дети — внизу все слышно и звенит посуда. А делать хорошую «шумку» — это уже история не про дешевый каркасник. То же самое с вентиляцией. В каркасном доме, представляющем собой по сути термос, она жизненно необходима. И если мы не хотим вдыхать формальдегиды и делаем принудительную вентиляцию — это немалые деньги.





Сегодня производители продвигают каркасные дома как самые доступные по цене варианты. Но это спорный момент. Конечно, если выбирать бюджетные решения (ОСП-плиты, тонкие перегородки и т. д.), то каркасный дом может оказаться процентов на 30 дешевле газосиликатного. При прочих же равных разница будет невелика. По факту хороший каркасник стоит хороших денег.

Многим нравится, что стройку вполне можно осилить самостоятельно. Отчасти соглашусь, но скажу так: «накосячить» с каркасником в разы проще, чем с каменным домом. Чтобы дом получился действительно теплым, важно тщательно соблюдать технологию и хоть немного разбираться в строительстве.









Отдельную нишу на рынке занимают деревянные дома. По наблюдениям Андрея, их выбирают два типа заказчиков: те, кому нужно срочно поставить на участке самый бюджетный дом, а также настоящие ценители дерева.

— Надо понимать, что дерево — материал, требующий внимательного к себе отношения. Со временем швы начинают продуваться, и их нужно герметизировать, конопатить и обрабатывать пропитками, которые зачастую имеют мало общего с экологией. Еще один неприятный момент — дерево хорошо впитывает запахи. Если бывали в старом деревенском доме, то понимаете, о чем я.





Деревянный дом позволяет сэкономить на отделке. Это хорошо, но в результате мы везде получаем относительно одинаковые интерьеры. Со временем это может надоесть.

Тем, кто любит дерево, но не готов за ним ухаживать, я рекомендую строить каменный дом, а в интерьере использовать больше древесины или современные материалы, ее имитирующие. Также можно рассмотреть комбинированный вариант — первый этаж каменный, а мансарда из дерева.

И в заключение хотел бы сказать следующее: абсолютно все технологии строительства хороши. Прекрасный дом может получиться и из кирпича, и из бревен, а каркасник может быть ничем не хуже газосиликатной коробки. Принимая решение, нужно исходить из того, что нужно именно вам, а не смотреть на то, что построил сосед, — резюмирует архитектор.

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