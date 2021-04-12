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Тренер Миная опроверг информацию об уходе Милевского
Источник материала: Партизан
Сам игрок также заявил, что это неправда.
Артем Милевский. Фото - ФК Минай
Форвард Миная Артем Милевский отрицает информацию о возможном разрыве контракта с клубом,
«До межсезонья у нас еще ряд ответственных игр, в том числе сегодняшняя с Рухом, поэтому говорить о каких-то кадровых изменениях сейчас — это абсурд. Могу заверить, что сейчас все футболисты остаются в Минае, и все наши мысли исключительно о предстоящих играх», — сказал Цымбал.
Напомним, накануне издание Спортивка сообщило, что руководство Миная намерено расстаться с Милевским летом.
Артем принял участие в пяти матчах в составе Миная, результативными действиями не отметился.
Минай с 15 очками занимает 13-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Украины.
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Сам игрок также заявил, что это неправда.
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