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Онлайн-банк из Чехии готовится прийти в Беларусь? Появились вакансии
Источник материала: Партизан
Необанк (без физических отделений) из Чехии Octobank разместил вакансии для поиска сотрудников в Беларуси. Онлайн-банк рассчитывает на опыт соискателей в банковской сфере и развитие команды в регионе.
Фото из соцсетей Octobank
На данный момент в сети Linkedin размещены две вакансии: HR-директора и главы отдела маркетинга,
Octobank появился как стартап-банк в начале 2021 год с центральным офисом в Чехии. Он позиционируется как банк без отделений, работая полностью в онлайн-формате. Стартовый пакет для клиентов стоит 12 евро в месяц и включает банковский счет, дебетовую карту, платежи без комиссий (до 3 международных транзакций, до 50 транзакций на локальном рынке), возможность выплаты зарплаты и др.
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Необанк (без физических отделений) из Чехии Octobank разместил вакансии для поиска сотрудников в Беларуси. Онлайн-банк рассчитывает на опыт соискателей в банковской...
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