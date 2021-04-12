ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Онлайн-банк из Чехии готовится прийти в Беларусь? Появились вакансии

12.04.2021 08:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Необанк (без физических отделений) из Чехии Octobank разместил вакансии для поиска сотрудников в Беларуси. Онлайн-банк рассчитывает на опыт соискателей в банковской сфере и развитие команды в регионе.



Фото из соцсетей Octobank

На данный момент в сети Linkedin размещены две вакансии: HR-директора и главы отдела маркетинга, пишет Myfin.by. В описании вакансии не указывается размер зарплаты (правда, есть годовые бонусы по результатам), однако описывается соцпакет, в который входят: смартфон, ноутбук, карточка банка, ежемесячная компенсация занятий спортом, 26 дней отпуска плюс дополнительный день за каждый год работы, бесплатные обеды, напитки и перекусы в офисе, а также компенсационный пакет для тех, кому нужна релокация.

Octobank появился как стартап-банк в начале 2021 год с центральным офисом в Чехии. Он позиционируется как банк без отделений, работая полностью в онлайн-формате. Стартовый пакет для клиентов стоит 12 евро в месяц и включает банковский счет, дебетовую карту, платежи без комиссий (до 3 международных транзакций, до 50 транзакций на локальном рынке), возможность выплаты зарплаты и др.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необанк (без физических отделений) из Чехии Octobank разместил вакансии для поиска сотрудников в Беларуси. Онлайн-банк рассчитывает на опыт соискателей в банковской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Китай признал невысокую эффективность своих вакцин от коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by