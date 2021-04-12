Китай признал невысокую эффективность своих вакцин от коронавируса





Фото: Павел Мартинчик





пишет kp.by, что китайские вакцины малоэффективны. Китайский центр по контролю за распространением болезней признал невысокую эффективность вакцин от COVID, произведенных в КНР. Об этом сообщает издание The New York Post. Директор центра Гао Фу огласился с тем,kp.by, что китайские вакцины малоэффективны.





- Сейчас рассматривается вариант, при котором мы используем для иммунизации разные вакцины разного производства, - заявил Гао Фу.





Издание со ссылкой на исследователей Бразилии приводит процент эффективности китайской вакцины Sinovac - 50,4%. Для сравнения, эффективность вакцины Pfizer оценивают на 97%.







