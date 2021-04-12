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Президент Чехии из-за болезни будет передвигаться в инвалидном кресле

12.04.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

76-летний Земан долгое время страдает от невропатии ног, он заявил, что их состояние ухудшается и ему придется использовать инвалидную коляску. При этом он пообещал надеяться на чудо и практиковаться в ходьбе.


Милош Земан (справа) (Фото: Roman Vondrous / CTK / Global Look Press)

Президент Чехии Милош Земан из-за больных ног будет передвигаться в инвалидном кресле. Об этом он сообщил в интервью пражскому изданию Blesk, пишет РБК.

«Я решил пересесть в коляску. Уже сейчас передвигаюсь в коляске в [загородной резиденции] Lany и иногда в Пражском граде. И это очень удобно», — сказал Земан (цитата по Aktualne.cz).

По словам Земана, в случае если 28 октября состоится празднование в Пражском граде очередной годовщины образования Чехословакии, то он поприветствует посетителей из коляски.


Он отметил что все-же надеется на чудо и будет практиковаться в ходьбе, когда на улице потеплеет. «Но поскольку невропатия в основном неизлечима и в некоторой степени прогрессирует, состояние моих ног ухудшается», — подытожил он.
 
 
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76-летний Земан долгое время страдает от невропатии ног, он заявил, что их состояние ухудшается и ему придется использовать инвалидную коляску. При этом он пообещал...
 
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