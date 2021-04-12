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Арестовано имущество руководителей Союза поляков Беларуси

12.04.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение арестовать имущество активистов польского национального меньшинства, находящихся под стражей. Это связано с уголовным делом о "разжигании национальной розни".


Анжелика Борис

На сайте Союза поляков Беларуси сообщается, что правоохранители изъяли автомобили председателя Союза Анжелики Борис и председателя Волковысского отделения организации Марии Тишковской. Дочь Тишковской сообщила, что сотрудники заявили, что забирают машину в рамках расследования дела против Марии Тишковской и других представителей нацменьшинства. 

Пока неизвестно, были ли совершены аналогичные действия в отношении имущества остальных активистов польского меньшинства, находящихся под стражей. Речь идет об Ирене Бернацкой из Лиды, Анне Панишевой из Бреста и Анджее Почобуте из Гродно.

Напомним, что СПБ -- незарегистрированная организация.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси приняла решение арестовать имущество активистов польского национального меньшинства, находящихся под стражей. Это связано с...
 
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