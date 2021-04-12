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В Иране аварию на ядерном объекте назвали терактом
Источник материала: Партизан
Авария на ядерном объекте в городе Натанз в Иране является террористическим актом.
Фото: ядерный объект в Натанзе (twitter.com/ArmsControlWonk)
Власти Ирана заявили,
Об этом заявил вице-президент Ирана Али Акбар Салехи, передает агентство FARS.
Авария произошла в распределительной электросети объекта.
"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", - заявил Салехи.
Он отметил, что действия в отношении центра по обогащению в Натанзе демонстрируют поражение противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса.
Напомним, сегодня в Иране на ядерном объекте произошла авария, связанная с электрическими сетями. Причина аварии устанавливается.
Ранее сообщалось, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если Соединенные Штаты снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.
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Авария на ядерном объекте в городе Натанз в Иране является террористическим актом.
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