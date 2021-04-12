В Иране аварию на ядерном объекте назвали терактом





Фото: ядерный объект в Натанзе (twitter.com/ArmsControlWonk)





пишет РБК Украина, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных. Власти Ирана заявили,РБК Украина, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных.





Об этом заявил вице-президент Ирана Али Акбар Салехи, передает агентство FARS.

Авария произошла в распределительной электросети объекта.





"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", - заявил Салехи.





Он отметил, что действия в отношении центра по обогащению в Натанзе демонстрируют поражение противников прогресса Ирана в ядерной сфере и переговорного процесса.





Напомним, сегодня в Иране на ядерном объекте произошла авария, связанная с электрическими сетями. Причина аварии устанавливается.





Ранее сообщалось, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если Соединенные Штаты снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.