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Белорус Силла завоевал золото чемпионата Европы по тхэквондо
Источник материала: Партизан
Континентальный форум в столице Болгарии стал первым серьезным стартом для спортсмена после четырехлетней дисквалификации.
Белорусский тхэквондист Арман-Маршалл Силла стал трехкратным чемпионом Европы на соревнованиях в Софии,
Маршал-Силла выступал в весовой категории свыше 87 килограммов. В финальном поединке он одолел россиянина Владислава Ларина и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.
Среди белорусов бронзовую медаль завоевал также Игорь Козлов (54).
Следующий чемпионат Европы пройдет в Великобритании в 2022 году.
Непростой путь Силлы
Арман-Маршалл Силла ранее дважды завоевывал золотые медали чемпионатов Европы (в 2014 и 2016 годах). Первую в истории белорусского тхэквондо путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро спортсмен добыл в январе 2016 года на турнире континентальной олимпийской квалификации в Стамбуле. Однако из-за допингового скандала Игры Силле пришлось пропустить: в крови спортсмена нашли запрещенный препарат – мельдоний.
Арман рассказывал в интервью Sputnik о своих планах, а также о том, чем занимался и как пережил непростой период в своей жизни.
Тхэквондист связывает перспективы с Токио и с Парижем-2024 - в феврале ему уже можно выступать на турнирах, а отбор на Игры пройдет в мае.
"Еще успеваю. Худшее позади, дисквалификация сделала меня только сильнее. Буду возвращать свою форму и удивлять любителей тхэквондо", – отмечал Силла Sputnik.
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Континентальный форум в столице Болгарии стал первым серьезным стартом для спортсмена после четырехлетней дисквалификации.
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