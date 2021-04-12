Минус 5 кг за один поход в парикмахерскую. Три стрижки, которые гарантированно сделают лицо стройным

Источник материала: Tut.by

Давайте признаем: тот овал лица, который мы видим, когда делаем селфи с фильтром, и то, что есть на самом деле, — совсем не одно и то же. Но! Сделать лицо визуально более изящным и стройным вполне реально. И не с помощью дикого контуринга а-ля Ким Кардашьян, а благодаря правильной стрижке. Если вы из нашей команды и не всегда можете найти на своем лице скулы — эта подборочка для вас.

Удлиненный боб

Хит (мы уже устали считать какого по счету) сезона. Ясно, что боб длиной до плеч с нами надолго. И понятно почему: эта стрижка всегда выглядит актуально, она полностью меняет образ в зависимости от укладки (и утюжком пройтись можно для эффекта «I am a strong woman», и локоны накрутить — для легкого и романтичного образа), а еще — она здорово преображает. Не зря к ней так прикипели звезды, которым нужно безупречно выглядеть на фото и видео.

Стрижка длиной до лопаток с филировкой у лица

Для тех, кто накрепко «раздружился» с каре еще в школьные годы и для кого никакие модные тенденции — вообще не аргумент, есть альтернатива. Длина до лопаток — это совсем не скучно, а очень даже удобно и стильно. Легко поддерживать здоровый вид волос, не приходится заморачиваться с укладкой, объем — на месте. Ну а лицо будет выглядеть более стройным, если добавить филированные пряди разной длины у лица — многослойная стрижка помогает скрыть щечки. И это, кстати, не мы придумали, а стилисты, которые работают с голливудскими звездами.