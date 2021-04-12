ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минус 5 кг за один поход в парикмахерскую. Три стрижки, которые гарантированно сделают лицо стройным

12.04.2021 08:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Давайте признаем: тот овал лица, который мы видим, когда делаем селфи с фильтром, и то, что есть на самом деле, — совсем не одно и то же. Но! Сделать лицо визуально более изящным и стройным вполне реально. И не с помощью дикого контуринга а-ля Ким Кардашьян, а благодаря правильной стрижке. Если вы из нашей команды и не всегда можете найти на своем лице скулы — эта подборочка для вас.

Удлиненный боб

Хит (мы уже устали считать какого по счету) сезона. Ясно, что боб длиной до плеч с нами надолго. И понятно почему: эта стрижка всегда выглядит актуально, она полностью меняет образ в зависимости от укладки (и утюжком пройтись можно для эффекта «I am a strong woman», и локоны накрутить — для легкого и романтичного образа), а еще — она здорово преображает. Не зря к ней так прикипели звезды, которым нужно безупречно выглядеть на фото и видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Стрижка длиной до лопаток с филировкой у лица

Для тех, кто накрепко «раздружился» с каре еще в школьные годы и для кого никакие модные тенденции — вообще не аргумент, есть альтернатива. Длина до лопаток — это совсем не скучно, а очень даже удобно и стильно. Легко поддерживать здоровый вид волос, не приходится заморачиваться с укладкой, объем — на месте. Ну а лицо будет выглядеть более стройным, если добавить филированные пряди разной длины у лица — многослойная стрижка помогает скрыть щечки. И это, кстати, не мы придумали, а стилисты, которые работают с голливудскими звездами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jennifer Lawrence

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если у вас тоже щечки на месте, а скулы попробуй еще найди - эта подборочка для вас!
 
Новости дня
Новости разные
 
Онлайн-банк из Чехии готовится прийти в Беларусь? Появились вакансии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by