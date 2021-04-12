Что вы знаете о советской космонавтике? Непростой тест

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 12 апреля, исполняется 60 лет со дня первого в мире полета человека в космос. В 1961-м с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя «Восток», которая вывела на околоземную орбиту советский космический корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Продолжительность полета была менее двух часов, но это событие вошло в историю. А хорошо ли вы знаете историю советской космонавтики? 42.TUT.BY предлагает вам проверить себя.