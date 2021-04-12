Обиженный мужчина лишил ее всего: ролей, славы и репутации. Что случилось с Еленой Кориковой

Источник материала: Tut.by

В конце 90-х и нулевых не было актрисы популярнее, чем эта. Примерно, как Александр Петров сегодня: сериалы, музыкальные концерты и ТВ-шоу — белокурая красавица мелькала то тут, то там. А потом внезапно исчезла. Перестала давать интервью и сниматься, все многочисленные работы в театре свернула до одного антрепризного спектакля. Проблемы с алкоголем, неудачная пластика, муж-тиран — в Сети ходит немало слухов по поводу Елены Кориковой. Мы собрали самые важные факты из биографии актрисы, чтобы понять, что все-таки с ней случилось.

Будущая звезда сериала «Бедная Настя» родилась и выросла в Тобольске. Отец бросил жену и дочь, когда Лена была совсем малышкой. Воспитывать девочку помогала бабушка. Годы спустя блудный папаша вернулся и даже одарил наследницу квартирой в столице, которую она отдала своей матери.

Дорога в артистки, как и у многих людей этой профессии, была выбрана волей случая. Объявление о наборе в труппу местного театра, удачное его преодоление, экзамены во ВГИК — и Елена Корикова стала актрисой.

В ее кармане еще не было диплома об окончании вуза, но режиссеры наперебой предлагали ей работу. Так что в кино Корикова впервые снялась уже в 1990 году. А в 1995 стала самой востребованной в России актрисой после роли Лизы в экранизации пушкинской «Барышни-крестьянки».