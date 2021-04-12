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Энтузиастки создают приложение о том, чему не учат в школе: «Хотим изменить отношение к слову «секс»

12.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Образовательное мобильное приложение «Intimatica» должно стать помощником подростков в вопросах сексуального образования. Приложение выйдет в мае 2021 года.

Его создательницы уверены, что приложение позволит сократить количество случаев нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем. А еще – улучшить психологическое состояние подростков.

В перспективе приложение о половом воспитании начнет приносить доход разработчицам. Такие прогнозы вполне реалистичны: рынок мобильных приложений растет, и многие из них уже стали полноценным бизнесом для тех, кто их придумал.

О фичах, монетизации и причинах отсутствия сексуального образования в школах рассказали авторы проекта Мария Копылова и Александра Свирид.

Идея такого приложения пришла в голову диджитал-дизайнеру Марии Копыловой летом 2020-го, ее вдохновил зарубежный сериал о подростках «Сексуальное образование» («Sex Еducation»). Прототип «Intimatica» Мария создавала еще во время прохождения курса дополнительного образования, а затем поделилась идеей со своей подругой – Александрой Свирид. «Давай делать!» – сразу согласилась та.

О необходимостях полноценных уроков полового воспитания в Беларуси говорят уже много лет, однако ни в нашей стране, ни в России, ни в Украине, по наблюдениям стартапа, полноценных школьных и факультативных занятий по этой теме до сих пор нет. Иначе дела обстоят в Западной Европе и Америке.

– Там дети с ранних лет постепенно узнают о том, что такое тело, что с ним происходит, что такое их право на половую неприкосновенность, – рассказывает об изучении зарубежного опыта Александра Свирид. – Многие жизненные нюансы дети и подростки переносят гораздо легче, когда у них есть знания о своем теле и своей сексуальности.

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Образовательное мобильное приложение «Intimatica» должно стать помощником подростков в вопросах сексуального образования. Приложение выйдет в мае 2021 года.
 
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