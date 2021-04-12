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Под Минском нетрезвого злостного нарушителя ПДД на угнанном авто пришлось останавливать выстрелами

12.04.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Целый набор правонарушений совершил 33-летний минчанин, задержанный утром 11 апреля под Минском сотрудниками ГАИ.

Под Минском нетрезвого злостного нарушителя ПДД на угнанном авто пришлось останавливать выстрелами

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, на развязке Игуменский тракт — МКАД инспекторы обратили внимание на автомобиль «Ровер», но требование остановиться водитель проигнорировал и выехал за пределы города по слуцкой трассе.

Началось преследование, в котором участвовали несколько экипажей ГАИ из Минска и Минского района. Инспекторам пришлось дважды произвести предупредительные выстрелы, и только после этого, заехав в поселок Слобода, водитель «Ровера» остановился.

По информации столичной ГАИ, нарушитель оказался с богатой историей.

Минчанин никогда не получал права на управление автомобилем, что не мешало ему садиться за руль. Он неоднократно привлекался к административной ответственности по линии ГАИ, а в 2010 и в 2015 годах был осужден по ст. 317-1 УК за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

В этот раз нарушитель также оказался нетрезв. Освидетельствование показало 0,72 промилле алкоголя.

Кроме того, машину, на которой его задержали, мужчина угнал у клиента — тот пригнал свое авто в ремонт.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Целый набор правонарушений совершил 33-летний минчанин, задержанный утром 11 апреля под Минском сотрудниками ГАИ.
 
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