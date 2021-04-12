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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в республике в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления (днем в западных и восточных районах скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов).
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (в некоторых восточных районах пройдут дожди).
Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду в республике в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления (днем в западных и восточных районах скажется влияние...
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