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Область повышенного атмосферного давления накрыла страну

12.04.2021 08:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в республике в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления (днем в западных и восточных районах скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов).

Область повышенного атмосферного давления накрыла страну
Фото pixabay.com

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков (в некоторых восточных районах пройдут дожди).

Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +16..+18°C;
  • Витебск +16..+18°C;
  • Гомель +14..+16°C;
  • Гродно +16..+18°C;
  • Могилев +15..+17°C;
  • Минск +16..+18°C.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду в республике в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления (днем в западных и восточных районах скажется влияние...
 
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