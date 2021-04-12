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Составлен топ-20 новых легковых авто, которые чаще всего покупали белорусы в этом году
Источник материала: Партизан
По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) за первый квартал автодилеры продали 9057 новых авто. Год назад этот показатель превысил 16 тысяч единиц. Падение продаж составило 43,5%. За весь прошлый год было продано 52 768 автомобилей. По сравнению с 2019 годом это -18,2%.
Фото: rbc.ru. Изображение носит иллюстративный характер
Такая динамика первого квартала во многом обусловлена всплеском продаж в марте прошлого года, когда в период девальвации рубля белорусы скупили все складские запасы дилеров.
Падение продаж началось с апреля 2020 года. Основными причинами данного тренда эксперты называют снижение доходов населения, изменение покупательских приоритетов и сворачивание автокредитования.
В 2021 году экономические настроения белорусов не улучшились. Согласно последним данным опроса Нацбанка, большинство населения нашей страны ожидает в будущем инфляцию и рост цен, воздерживается от совершения крупных покупок и предпочитает хранить сбережения в наличности.
Кризисные тенденции в Беларуси усиливаются, что в первую очередь сказывается на продажах дорогих товаров. Скорее всего падение рынка новых автомобилей в этом году продолжится.
Возможно некоторые дилеры закроются, т.к. продажи автомобилей останутся на нулевом уровне.
А вот так выглядит ТОП-20 моделей легковых автомобилей (продажи 1-го квартала 2021 года), доля в %/шт.
Инфографика: belretail.by
Кстати, ни одной машины не продали в Беларуси за первый квартал такие марки, как «Шевроле-Нива», Mitsubishi, MINI, Maserati и Ford,
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По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) за первый квартал автодилеры продали 9057 новых авто. Год назад этот показатель превысил 16 тысяч единиц. Падение...
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