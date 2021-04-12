В ЕС призывают отключить Россию от SWIFT и ввести новые санкции

В частности властям Евросоюза и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации в Донбассе или ухудшения здоровья Алексея Навального заявил, председатель Европейской народной партии,kasparov.ru. Размещение российских войск в близи востока Украины — это испытание для Запада. "Ответ на этот вопрос должен быть ясным и твердым", — считает политик (цитата по Die Zeit). ЕС и США должны политически показать, во что ввязывается российское руководство. "Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от платежной системы SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации. В таком случае дальнейшее строительство газопровода "Северный поток — 2" через Балтийское море больше не будет устойчивым", — добавил он.