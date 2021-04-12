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В ЕС призывают отключить Россию от SWIFT и ввести новые санкции
Источник материала: Партизан
По словам лидера ведущей фракции Европарламента Манфреда Вебера, Россия "продолжает курс опасных провокаций". ЕС и США должны ответить замораживанием счетов олигархов или отключением России от SWIFT.
В частности властям Евросоюза и США следует ужесточить санкции в отношении России в случае эскалации ситуации в Донбассе или ухудшения здоровья Алексея Навального заявил, председатель Европейской народной партии,
7 апреля Bloomberg cо ссылкой на источники сообщал, что власти США готовят санкции против лиц, близких к президенту России Владимиру Путину, а также рассматривают возможность высылки российских дипломатов. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что Москва готова ответить на любые недружественные шаги со стороны США.
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По словам лидера ведущей фракции Европарламента Манфреда Вебера, Россия "продолжает курс опасных провокаций". ЕС и США должны ответить замораживанием счетов...
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