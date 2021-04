Toyota выбрала название для своей линейки серийных электромобилей

Фото: Toyota | Линейка будущих электромобилей Toyota BZ









Компания Toyota, ставшая со своей моделью Prius пионером массового производства гибридов, наконец-то полноценно присоединяется к лагерю автомобильных производителей, имеющих в гамме полностью электрические модели. Как стало известно, компания подала в Бюро по патентам и товарным знакам США заявки на регистрацию товарных знаков для своих будущих серийных электромобилей.





Электрическая линейка Тойоты будет иметь обозначение BZ, от Beyond Zero, что можно перевести как "вне нуля" (подразумеваются нулевые выбросы вредных веществ). Слоган Beyond Zero компания уже использует для своих экологических инициатив в сфере автомобильного транспорта и продвижения технологий с нулевым уровнем выбросов от электромобилей до водородных машин на топливных элементах.





Теперь обозначение BZ получат и серийные электромобили компании.





О грядущем запуске электрической линейки Toyota объявила в 2019 году, пообещав в ее составе шесть полностью новых моделей. На данный момент Toyota зарегистрировала товарный знак Toyota BZ, а также обозначения BZ1, BZ2, BZ2X, BZ3, BZ4, BZ4X и BZ5. Ожидается, что литеру «X» в названии получат двухмоторные модели с полным приводом.





Электромобили Toyota создаются на полностью новой платформе e-TNGA, которая разработана совместно с Subaru. У самой компании Subaru также появятся модели на электротяге на этой платформе.





Первый серийный электромобиль Totota линейки BZ дебютирует уже в конце апреля на Шанхайском автосалоне. Как мы писали ранее, это будет кроссовер размером с RAV4. О рынках, где будет продаваться новинка, станет известно во время премьеры. Не исключено, что помимо Китая первый серийный электромобиль Тойоты одновременно появится и в Европе.





В ближайшие пару лет в линейке BZ появятся модели с другими типами кузова: мы ждем седан, хэтчбек, легкий паркетник и даже грузовой фургон.