Карбалевич. Макей открытым текстом говорит, что будем совершать репрессии против собственных граждан. В России это называется «бомбить Воронеж»

пишет Валерий Карбалевич на Радио Свобода. «В большом интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея телеканалу «Беларусь 1» 10 апреля было много чего, но меня заинтересовали два тезиса, —Валерий Карбалевич на Радио Свобода.





— Первый момент. Министр сказал: «И обратите внимание: сегодня никто не спорит, что Александр Лукашенко выиграл выборы. Речь идет о том, та ли это цифра или не та ли это цифра».





То есть министр признает, что есть сомнения в официальных результатах президентских выборов. Кстати сам Лукашенко на Всебелорусском народном собрании признал, что, возможно, губернаторы накинули ему несколько процентов.





Если то действительно так, то с правовой точки зрения это означает, что президентские выборы были сфальсифицированы. И неважно, сколько на самом деле набрал Лукашенко, «та это цифра или не та эта цифра».

По закону, нельзя выиграть сфальсифицированные выборы. В таком случае результаты президентских выборов должны быть отменены, генеральный прокурор обязан возбудить уголовное дело, чтобы разобраться, что же там произошло. Если спортсмен пойман на использовании допинга, то он снимается с соревнований, дисквалифицируется, независимо от того, какое место занял.





Второй момент. Владимир Макей признал, что в ответ на иностранное давление белорусские власти уничтожат гражданское общество. Подобного рода намеки министр делал и раньше. Но сейчас это была сказано просто и искренне, без всякой маскировки. Причем дважды.





Говоря о позиции Запада, Макей отметил: «Это приведет однозначно, скажем, если дальше будет нагнетаться ситуация, к тому, что не будет того гражданского общества, о котором так заботятся наши европейские партнеры».





А потом во втором сюжете еще раз акцентировал на этом внимание: «Любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество, о котором они заботятся, перестанет существовать. И это будет, я считаю, абсолютно обоснованно в данной ситуации».





Главный вывод заключается в том, что власти абсолютно перестали маскироваться. Они не боятся признаться, какой политический режим сформирован в Беларуси. Им сейчас не важно, как они выглядят снаружи. Репутация их сейчас совсем не интересует. Макей не смягчает свою угрозу каким-то эвфемизмом вроде «так называемое гражданское общество».





Но гражданское общество есть основа демократии. Это записано во всех учебниках. Гражданское общество отсутствует только в тоталитарных государствах. А в упомянутом интервью речь идет как раз о том, чтобы уничтожить гражданское общество под корень, чтобы оно вообще перестало существовать. Как следует, о существовании этого сообщества в Беларуси заботятся «европейские партнеры», а не белорусские власти. То есть демократия белорусам не нужна.

Таким образом, министр открытым текстом говорит, что будем совершать репрессии против собственных граждан, будем бороться со своим народом. Ему лень даже называть этих людей «экстремистами» или «террористами». В России это называется «бомбить Воронеж». В Беларуси это можно назвать захватом заложников.





С учетом того, что это сообщество, которое было создано во время массовых протестов в прошлом году, объединяет сотни тысяч людей, можно представить масштаб репрессий. О котором провозглашает стране и миру не министр внутренних дел или какой-то условный Карпенков, а министр иностранных дел. Что еще более показательно.