Савиных переплюнул Макея: заявил, что поляки хотели бы видеть белорусов говорящими на польском языке









ОНТ. Варшава хотела бы видеть Беларусь не многонациональной суверенной страной, а частью Польши. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных в эфире программы "Контуры" на телеканале





"Да, терпимость и многокультурный код (присущи белорусам – Прим.. И отсюда конфликт с поляками, потому что поляки хотели бы видеть нас не многокультурной, многонациональной страной, а частью польского истеблишмента, говорящего на польском языке, преимущественно католического", - заявил Савиных.





"Польша, с точки зрения геополитических принципов, является державой суши. Держава суши расширяется исключительно за счёт поглощения сопредельных территорий, при этом она не допускает существования национальных меньшинств, она переделывает население, которое попало в их зону влияния под титульную нацию", - сказал депутат.





Беларусь же, по его словам, сформирована на много национальной основе

"Наши традиции даже первичной государственности в рамках ВКЛ сформировались на многонациональной основе. На территории Беларуси никогда не жила одна доминирующая титульная нация", - отметил Савиных.





"Когда мы с вами говорим об этих взаимоотношениях (Беларуси и Польши – Прим.) мы имеем, прежде всего, взаимоотношения элиты и истеблишмента, потому что отношения между простыми людьми всегда хорошие", - сказал депутат.





По его словам, истеблишменту, элите есть что делить, отсюда и конфликт.





Говоря о европейских санкциях, Савиных заявил, что сокращение политического диалога минимально повлияет на белорусский экспорт.





"Торговля подчинена совершенно другим принципам, там только 4 фактора: цена товара, сроки поставки, качество товара и надёжность. Если это устраивает бизнесменов, то политический фактор здесь не имеет никакого значения. Даже если мы сократим политический диалог с ЕС, это на торговлю, на белорусский экспорт повлияет минимальным образом. Потому что то, что мы продаём в ЕС, это выгодно для самого Европейского союза", - подчеркнул депутат.





"Когда вам кто-то будет говорить о том, что санкции носят точечный характер, направлены только на отдельных лиц, не верьте этому. Это ложь. Санкции, прежде всего, направлены на то, чтобы затормозить социально-экономическое развитие страны, ухудшить положение всего насел ия, создать очаги дестабилизации и вынудить их в конечном итоге переизбрать власть", - заявил Савиных.

Напомним, что формально Савиных - дипломат. Но реально он воспитанник переводческого факультета, где в советское время готовились "правильные " кадры. Сейчас это стало особенно видно.