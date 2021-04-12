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Савиных переплюнул Макея: заявил, что поляки хотели бы видеть белорусов говорящими на польском языке

12.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший дипломат, а теперь депутат Андрей Савиных так старается, что можно предположить -- метит на место Макея.



Варшава хотела бы видеть Беларусь не многонациональной суверенной страной, а частью Польши. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии нижней палаты белорусского парламента Андрей Савиных в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ.

"Да, терпимость и многокультурный код (присущи белорусам – Прим.. И отсюда конфликт с поляками, потому что поляки хотели бы видеть нас не многокультурной, многонациональной страной, а частью польского истеблишмента, говорящего на польском языке, преимущественно католического", - заявил Савиных.

"Польша, с точки зрения геополитических принципов, является державой суши. Держава суши расширяется исключительно за счёт поглощения сопредельных территорий, при этом она не допускает существования национальных меньшинств, она переделывает население, которое попало в их зону влияния под титульную нацию", - сказал депутат.

Беларусь же, по его словам, сформирована на много национальной основе 
"Наши традиции даже первичной государственности в рамках ВКЛ сформировались на многонациональной основе. На территории Беларуси никогда не жила одна доминирующая титульная нация", - отметил Савиных.

"Когда мы с вами говорим об этих взаимоотношениях (Беларуси и Польши – Прим.) мы имеем, прежде всего, взаимоотношения элиты и истеблишмента, потому что отношения между простыми людьми всегда хорошие", - сказал депутат.

По его словам, истеблишменту, элите есть что делить, отсюда и конфликт.

Говоря о европейских санкциях, Савиных заявил, что сокращение политического диалога минимально повлияет на белорусский экспорт.

"Торговля подчинена совершенно другим принципам, там только 4 фактора: цена товара, сроки поставки, качество товара и надёжность. Если это устраивает бизнесменов, то политический фактор здесь не имеет никакого значения. Даже если мы сократим политический диалог с ЕС, это на торговлю, на белорусский экспорт повлияет минимальным образом. Потому что то, что мы продаём в ЕС, это выгодно для самого Европейского союза", - подчеркнул депутат.

"Когда вам кто-то будет говорить о том, что санкции носят точечный характер, направлены только на отдельных лиц, не верьте этому. Это ложь. Санкции, прежде всего, направлены на то, чтобы затормозить социально-экономическое развитие страны, ухудшить положение всего насел ия, создать очаги дестабилизации и вынудить их в конечном итоге переизбрать власть", - заявил Савиных.

Напомним, что формально Савиных - дипломат. Но реально он воспитанник переводческого факультета, где в советское время готовились "правильные " кадры. Сейчас это стало особенно видно.  
 
 
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Бывший дипломат, а теперь депутат Андрей Савиных так старается, что можно предположить -- метит на место Макея.
 
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