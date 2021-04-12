﻿ До +17, но с грозами: Синоптики рассказали о погоде и похолодании в Беларуси на неделе с 12 по 18 апреля. 21.by
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До +17, но с грозами: Синоптики рассказали о погоде и похолодании в Беларуси на неделе с 12 по 18 апреля

12.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И сообщили, в каких районах республики будет холоднее всего.


Сильнее всего на неделе похолодает в западных регионах Беларуси.  Фото: Надежда Бутович.

После выходных в Беларуси в начале недели сохранится переменная, но довольно теплая погода. Но увы, пишет kp.by, тепло долго не задержится. О том, как будет меняться погода в республике в течение недели с 12 по 18 апреля включительно, сообщили в эфире ОНТ.

Так на понедельник, 12 апреля, синоптики не прогнозируют существенных осадков, но утром Беларусь проснется в тумане, местами видимость может достигать максимум 500 метров. Ночью диапазон температур составит 0…+7 градусов, днем потеплеет до +12…+14 тепла.

Во вторник, 13 апреля, усилится облачность. До 90 процентов возрастет влажность, что повысит вероятность осадков. Непродолжительные дожди ожидаются местами, в некоторых регионах даже не исключаются грозы. Температура ночью от +2 до +9 выше ноля, а днем еще теплее +7…+17 градусов.

Схожая погода ожидается и в среду, 14 апреля. Днем будет облачно с прояснениями. Также возможны грозы. Температура в течение суток 0…+14 градусов.

А уже с середины недели, четверга, 15 апреля, ожидается похолодание. Дожди пройдут практически по всей Беларуси. Снова будет туманно, ветер будет меняться от умеренного до порывистого. Такой же мокрой погода будет и в пятницу, 16 апреля. В эти дни ночью средняя температура установится в пределах +3…+7 градусов, а днем от 0…до +14 тепла, отличаясь по регионам.

Как предупреждают синоптики, сильнее всего на неделе похолодает в западных районах Беларуси.

Облачной с прояснениями погода будет и в субботу с воскресеньем, 17 и 18 апреля, соответственно. Неизбежные утренние туманы, умеренный ветер, ночное похолодание с морозами и всего до +11 днем: вот что ожидает белорусов на следующих выходных. Ожидаются ночные заморозки -3…+3 градусов, в субботу днем термометры покажут 0…+9 градусов, а в воскресенье днем чуть-чуть потеплеет и будет уже +1…+11 выше ноля. Появится надежда на то, что похолодание не задержится.
 
 
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