До +17, но с грозами: Синоптики рассказали о погоде и похолодании в Беларуси на неделе с 12 по 18 апреля





Сильнее всего на неделе похолодает в западных регионах Беларуси. Фото: Надежда Бутович.





пишет kp.by, тепло долго не задержится. О том, как будет меняться погода в республике в течение недели с 12 по 18 апреля включительно, сообщили в эфире ОНТ. После выходных в Беларуси в начале недели сохранится переменная, но довольно теплая погода. Но увы,kp.by, тепло долго не задержится. О том, как будет меняться погода в республике в течение недели с 12 по 18 апреля включительно, сообщили в эфире ОНТ.





Так на понедельник, 12 апреля, синоптики не прогнозируют существенных осадков, но утром Беларусь проснется в тумане, местами видимость может достигать максимум 500 метров. Ночью диапазон температур составит 0…+7 градусов, днем потеплеет до +12…+14 тепла.





Во вторник, 13 апреля, усилится облачность. До 90 процентов возрастет влажность, что повысит вероятность осадков. Непродолжительные дожди ожидаются местами, в некоторых регионах даже не исключаются грозы. Температура ночью от +2 до +9 выше ноля, а днем еще теплее +7…+17 градусов.





Схожая погода ожидается и в среду, 14 апреля. Днем будет облачно с прояснениями. Также возможны грозы. Температура в течение суток 0…+14 градусов.





А уже с середины недели, четверга, 15 апреля, ожидается похолодание. Дожди пройдут практически по всей Беларуси. Снова будет туманно, ветер будет меняться от умеренного до порывистого. Такой же мокрой погода будет и в пятницу, 16 апреля. В эти дни ночью средняя температура установится в пределах +3…+7 градусов, а днем от 0…до +14 тепла, отличаясь по регионам.





Как предупреждают синоптики, сильнее всего на неделе похолодает в западных районах Беларуси.





Облачной с прояснениями погода будет и в субботу с воскресеньем, 17 и 18 апреля, соответственно. Неизбежные утренние туманы, умеренный ветер, ночное похолодание с морозами и всего до +11 днем: вот что ожидает белорусов на следующих выходных. Ожидаются ночные заморозки -3…+3 градусов, в субботу днем термометры покажут 0…+9 градусов, а в воскресенье днем чуть-чуть потеплеет и будет уже +1…+11 выше ноля. Появится надежда на то, что похолодание не задержится.







