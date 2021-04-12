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Объяснение от Гигина: в Беларуси вспомнили геноцид, чтобы не произошло «инфоцида»

12.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Республики Беларусь начали активную работу с вопросом геноцида населения в период Великой Отечественной войны с целью не повторения его «инфоцида».


 
Об этом сказал декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин в программе «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1», пишет Политринг.

«Мы вспомнили о геноциде в годы Второй мировой войны, чтобы не случился "инфоцид", то есть ментальное стирание памяти. Многие западные политики ждали: уйдет поколение победителей, и вы забудете эту войну. Хотели, чтобы у нас отношение к этому событию, героическому и трагическому, было именно таким. Не будет! Белорусы этого не допустят», - сказал он.

По мнению директора и главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука, геноцид белорусского населения в период Великой Отечественной войны должен изучаться в школах для формировалось правильное отношение к событиям.

«Именно эта историческая память, этот ген победителя - это какая-то гарантия, которая будет нам позволять осознавать тот страшный процесс, когда нас пытаются сделать колонией», - рассказал глава медиахолдинга.

Стоит отметить, что Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело из-за геноцида населения Беларуси в период Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

«Общеизвестно, что Беларусь в прошлом году столкнулась с попыткой захвата власти неконституционным путем. В отношении нашего государства до настоящего времени проводится агрессивная политика, которая характеризуется попытками дестабилизации правопорядка с применением методов радикализма и различных форм экстремизма. В ходе расследования ряда уголовных дел установлено, что организация и финансирование указанных посягательств на суверенитет и территориальную целостность Беларуси осуществляется некоторыми западноевропейскими государствами, причастными в том числе к массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей в период Великой Отечественной войны и послевоенное время. При этом этими же государствами развернута информационная война, направленная и на искажение исторических событий», - отметил генеральный прокурор Андрей Швед. 
 
 
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Власти Республики Беларусь начали активную работу с вопросом геноцида населения в период Великой Отечественной войны с целью не повторения его «инфоцида».
 
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