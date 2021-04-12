Без Меган Маркл: принц Гарри прилетел на похороны дедушки

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри прилетел в Британию на похороны своего дедушки, герцога Эдинбургского принца Филиппа: об сообщили источники издания The Sun.

Смерть принца Филиппа стала настоящим ударом для королевы и британцев. Герцог так и не дожил до своего 100-летнего юбилея, который по иронии судьбы, отказался отмечать. Отрекшийся принц Гарри, проживающий в США, решил на время забыть о конфликте с родственниками и приехал попрощаться с дедом.

Как сообщило издание The Sun, принц Гарри прибыл на похороны принца Филиппа: мятежного герцога заметили в аэропорте Хитроу без Меган Маркл.

Известно, что теперь принц обязан соблюдать 10-дневный карантин, но при получении отрицательного теста на COVID-19 этот срок могут сократить на пять дней. Герцог Сассекский на этот период остановится во дворце.

Как на прилет Гарри отреагировали британцы, пока неясно. Многие до сих пор не могут понять его скупой реакции на смерть принца Филиппа. После трагедии принц и Меган Маркл оставили лишь короткое послание в сети, где поблагодарили дедушку за службу и спровоцировали обвинения фанатов в безэмоциональности и черствости.

Напомним, 10 апреля дворец объявил, что похороны супруга Елизаветы II состоятся 17 апреля, а до этого в Британии будет введен национальный траур.

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