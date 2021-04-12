|
Без Меган Маркл: принц Гарри прилетел на похороны дедушки
12.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри прилетел в Британию на похороны своего дедушки, герцога Эдинбургского принца Филиппа: об сообщили источники издания The Sun.
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
Смерть принца Филиппа стала настоящим ударом для королевы и британцев. Герцог так и
Как сообщило издание The Sun, принц Гарри прибыл на похороны принца Филиппа: мятежного герцога заметили в аэропорте Хитроу без Меган Маркл.
Известно, что теперь принц обязан соблюдать 10-дневный карантин, но при получении отрицательного теста на COVID-19 этот срок могут сократить на пять дней. Герцог Сассекский на этот период остановится во дворце.
Как на прилет Гарри отреагировали британцы, пока неясно. Многие до сих пор не могут понять его скупой реакции на смерть принца Филиппа. После трагедии принц и Меган Маркл оставили лишь короткое послание в сети, где поблагодарили дедушку за службу и спровоцировали обвинения фанатов в безэмоциональности и черствости.
Напомним, 10 апреля дворец объявил, что
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О прилете мятежника в Лондон сообщили британские таблоиды. Герцог был замечен в аэропорту Хитроу в гордом одиночестве.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)