Ситуация на границе: более 1600 грузовиков ждут въезда в ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 апр - Sputnik. Более 1,6 тысяч фур ожидают выезда из Беларуси, такая информация по состоянию на утро понедельника опубликована на сайте Госпогранкомитета.

Традиционно непростая ситуация с пересечением белорусско-литовской границы. В "Каменном логе" ожидают своей очереди 480 авто, в "Привалке" - 180 машин. "Бенякони" для въезда в Литву выбрали 270 водителей. В "Котловке" стоят 270 фур.

На латвийском направлении ситуация получше: в "Григоровщине" стоят 130 машин, в "Урбанах" - 30. На границе с Польшей в "Брузгах" и "Берестовице" ожидают 150 и 40 фур соответственно. В "Новой Гуте" (украинское направление) наблюдаются небольшие очереди в 50 машин.

Наплыв транспорта на белорусско-литовском направлении наблюдается уже достаточно давно. Причины называются разные: это и сбои в работе оборудования у литовских служб, и ремонт популярного пункта пропуска "Мядининкай", а также Пасха, которая праздновалась в минувшие выходные у католиков.

Напомним, что в понедельник, 12 апреля, возобновляется работа трех пунктов пропуска на литовской границе "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Виндзы") и "Папелекис" ("Лынтупы"). Планируется, что это поможет разгрузить очереди на границе.

В Госпогранкомитете Беларуси рекомендуют водителям перед отправкой и при планировании маршрута следить за складывающейся обстановкой на сайте. Информация об очередях регулярно обновляется.

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