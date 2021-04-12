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Ситуация на границе: более 1600 грузовиков ждут въезда в ЕС
12.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 апр - Sputnik. Более 1,6 тысяч фур ожидают выезда из Беларуси, такая информация по состоянию на утро понедельника опубликована на сайте Госпогранкомитета.
Традиционно непростая ситуация с пересечением белорусско-литовской границы. В "Каменном логе" ожидают своей очереди 480 авто, в "Привалке" - 180 машин. "Бенякони" для въезда в Литву выбрали 270 водителей. В "Котловке" стоят 270 фур.
На латвийском направлении ситуация получше: в "Григоровщине" стоят 130 машин, в "Урбанах" - 30. На границе с Польшей в "Брузгах" и "Берестовице" ожидают 150 и 40 фур соответственно. В "Новой Гуте" (украинское направление) наблюдаются небольшие очереди в 50 машин.
Наплыв транспорта на белорусско-литовском направлении наблюдается уже достаточно давно. Причины называются разные: это и сбои в работе оборудования у литовских служб, и
Напомним, что в понедельник, 12 апреля,
В Госпогранкомитете Беларуси рекомендуют водителям перед отправкой и при планировании маршрута следить за складывающейся обстановкой на сайте. Информация об очередях регулярно обновляется.
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На границе с Литвой - самые массовые очереди, больше всего автомобилей стоят в пункте пропуска "Каменный лог".
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