«Сделаешь сам - и уверен, что качественно». Как люди ремонтируют авто своими силами

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что время — деньги, а СТО есть едва ли на каждой улице, многие автовладельцы предпочитают ремонтировать свои автомобили самостоятельно. Причины для этого у всех разные — и далеко не всегда на первом месте стоит экономия. В чем же тогда смысл ковыряться в автомобиле? Вместе с магазином автозапчастей Autoostrov рассказываем истории автовладельцев, которые сами чинят свои авто и любят это делать.

«Оказалось, даже „автомат“ отремонтировать не так уж сложно»

Павел имеет богатый автомобильный опыт. В его руках в разное время побывали Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Kia Rio. C 2008 он ездит на Volkswagen Caravelle T4. Большую часть этого времени владелец обслуживал и ремонтировал автомобиль сам.

Первый самостоятельный ремонт состоялся вынужденно — после покупки первого же своего автомобиля. Это были «Жигули», новые, но по странному стечению обстоятельств простоявшие пять лет на каком-то забытом складе.

— После оформления и получения номеров я выезжал из ГАИ с улицы Серова в Минске, и у меня заклинили тормоза, передний суппорт. Я влетел в бордюр, и пришлось прямо там на дороге чинить тормоза. Кое-как расклинил, доехал до дома.





Несмотря на то, что это был первый автомобиль, опыт ремонта у Павла имелся. Дед Павла был военным механиком, он по возможности обучал любопытного внука.

— Ведь на самом деле ничего сложного в ремонте автомобилей нет. Я изучил матчасть, почитал литературу. Покупал книги по ремонту для тех автомобилей, которые у меня были. Потом, когда уже начал активно развиваться интернет, основную информацию черпал оттуда — электронные каталоги, книги. В начале двухтысячных годов, по моему мнению, фактически не было в Беларуси такого бизнеса, как СТО. А те станции, что были, оставляли желать лучшего.

Павел до сих пор делает сам простое ТО — замену фильтров, масла, колодок, лампочек. Более сложные ремонты, которые требуют вывешивания на подъемнике либо снятия тяжелых агрегатов он уже сам не производит. Признается, что это не эффективно и в таких случаях проще отдать машину на СТО. При этом у героя есть свой гараж с ямой и кое-какое профессиональное оборудование: набор ключей для немецких и французских авто, домкрат, пресс.





Самый сложный ремонт в жизни Павла — это самостоятельная переборка автоматической коробки передач. И это было во многом стечением обстоятельств. Новую для себя область пришлось открыть после покупки Volkswagen Caravelle, на котором Павел ездит сейчас.

— «Каравеллу» я покупал с автоматической коробкой передач. И через полтора года трансмиссия приказала долго жить. К сожалению, я согласился тогда на авантюру по замене «автомата» на механическую коробку. А потом меня разобрал спортивный интерес — захотелось просто посмотреть, что там внутри у «автомата». Когда разобрал агрегат, понял, что ничего сложного в ремонте нет. Так что я трансмиссию привел в порядок и потом продал по объявлению. А «каравелла» до сих пор ездит на «механике».





При покупке запчастей Павел мониторит интернет-магазины. У него уже есть свой «пул» продавцов с хорошими скидками.

— ТО я планирую заранее, за столько лет владения уже знаю, каким деталям подходит срок. Два раза в год езжу на развал/схождение. Обычная диагностика показывает, что надо в ближайшее время заменить. Что касается производителей запчастей, то здесь по-разному выбираю. Есть китайские аналоги, которые не уступают оригинальным. Когда машина столько лет в одних руках, уже знаешь, что можно поставить из аналогов и когда нужен только «оригинал». Например, комплект ГРМ китайского производителя я не куплю. А расходники типа сайлент-блоков уже есть и из Китая. Поэтому в выборе запчастей применяю взвешенный подход.

«Дашь хороший совет, а мужчины посылают варить борщ. И это обидно»

Татьяна с детства интересовалась автомобилями. И даже часто представляла себе картину: она лежит под машиной с гаечным ключом, а папа подсказывает, что и как крутить.

— Я уже восемь лет за рулем. Еще когда только получила права — хотела пойти работать в такси. А когда поступала в ВУЗ, грезила учиться на что-то автомобильное. Всю мою автомобильную карьеру у нас в семье только одно авто — Opel Zafira 2004 года выпуска с дизельным двухлитровым двигателем.





Девушка вспоминает, что когда только начала ездить, то мало задумывалась о том, что автомобили нужно ремонтировать. Просто говорила папе: «Ой, надо масло поменять уже».

— Папа еще упрекал меня: ты ездишь на машине и даже не смотришь под капот. А я думала — зачем мне туда вообще заглядывать? Но когда папы не стало, я поняла, что вся нагрузка по машине теперь лежит на мне. И вот три года я занимаюсь мелким ремонтом автомобиля самостоятельно. Парни уже у меня консультируются, что у них сломалось в машине. Пишут-звонят — почему у меня это не работает? Я называю точный диагноз.

Татьяна признается, что иногда на СТО мужчины ее пугаются. А все потому, что она всегда знает, что за проблема в автомобиле и что нужно поменять или отремонтировать.

— Как-то заезжала поменять масло и попросила посмотреть, почему бьет двигатель, когда глушишь машину. Такое бывает при износе подушек двигателя, их там четыре. Причем три подушки мне меняли как раз на этой СТО, а четвертую — на другой. Крутили-вертели слесаря машину, потом вынесли вердикт: подушка, которую меняли не мы. Потом еще покрутили. Нет, говорят, с подушками все нормально. «Ездите, пока не вылезет проблема». Что, пока двигатель не вывалится? Я полезла на форум, нашла человека с такой же проблемой. Ему там посоветовали заменить сайлент-блоки двигателя. Я приехала на другое СТО и попросила — проверьте мне сайлент-блоки. Так и оказалось — нужно было поменять четыре из шести.



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Татьяна вспоминает забавную историю о том, как ей впервые пришлось поменять топливный фильтр. И попытка вышла неудачной.

— Помню, папа обычно ездил к другу менять топливный фильтр. Я и подумала, что если кто-то может, то почему я не смогу? Залезла на Youtube, посмотрела один ролик, второй. Ничего сложного нет. Выкрутила старый фильтр, поставила новый. Завожу машину, а она глохнет. Не сразу, но поняла, что допустила по неопытности ошибку — не заполнила топливный «стакан». Топливный насос хватанул воздуха, вот машина и глохла. Все исправила, поставила обратно фильтр, завела — работает. Все поняла. После этого я уже меняла сама и топливный, и воздушный, и салонный фильтры.

Перед прошлой зимой Татьяна подумывала о замене свечей накаливания. Друг ей посоветовал просто «прозвонить» свечи, проверить сопротивление.

— Я тогда думала, как это сделать. Страшновато. Но взяла тестер, прозвонила, измерила сопротивление и поняла, что свечи нужно менять. Еще меняла датчик положения педали сцепления. В чате клуба владельцев Opel все сказали, убедили, что бояться нечего. Я залезла и поменяла.





Были такие случаи, когда после консультирования на форуме мужчины получали от Татьяны совет, а потом блокировали.

— Задали на форуме вопрос про какую-то неисправность, я все подробно расписала. А как узнали, что девушка, написали что-то вроде «Иди борщ вари», и заблокировали. Было обидно. Но интереса к ремонту это не убавило. Как-то мне было очень скучно в отпуске, и я решила выяснить, из чего состоит стартер. На машине знакомого как-то сожгли тот агрегат, купили другой, восстановленный, а старый просто лежал. Его отдали мне. И вот я решила хотя бы просто посмотреть, как он устроен. Разобрала, смотрю — так вот же все просто, сожгли «массу». Поехала купила пластину со щетками, отдала 10 рублей и поставила. А бэушный стартер рабочий стоит 30 долларов — вот и считайте прибыль.



В руках — тот самый стартер

Все запчасти Татьяна покупает сама, через различные магазины. Девушка признается, что воздушный фильтр обычно берет самый простой и недорогой, а вот топливный и масляный — хороших производителей.

— Если бы были условия — гараж и много инструмента — я бы и подвеску сама делала. Только нужно, чтобы кто-то показал и объяснил, как. Самой лезть пока страшновато. Но вот сейчас есть желание разобрать старый суппорт, купить ремкомплект и привести его в порядок. Недавно была нужда разобрать расходомер воздуха. Пришлось заказать с китайского сайта набор специальных головок-звездочек. Сделала себе подарок к 8 марта — купила набор отверток, — смеется Татьяна.

Автомобилистка не собирается останавливаться — хочет еще лучше разбираться в автомобилях, делать более сложный ремонт. И уже ничего не боится. Особенно стереотипов про блондинок за рулем.

«Сама работа занимает два часа, а подготовка к ней — двое суток»

Никита купил свой первый автомобиль в 2014 году. Им стал новый Mitsubishi ASX. Буквально с первых километров владелец начал модернизировать свое приобретение, а потом и самостоятельно обслуживать и ремонтировать. Профессия Никиты далека от ремонта авто, он никогда не думал, что будет крутить болты с руками в масле, да еще получать от этого удовольствие.

— Сразу после покупки я начал машину понемногу дорабатывать. В первую очередь установил защиту днища. По сути, устанавливал друг, а я смотрел и учился. А дальше понеслось. Я начал оснащать автомобиль теми опциями, которых не было в изначальной комплектации — bluetooth, круиз-контроль, вместо обычного кондиционера установил климат-контроль. Не обошлось без камеры заднего вида, правда ее мы ставили с другом.



Фото из личного архива Никиты

Собеседник говорит, что большую часть знаний почерпнул из интернета. Купив машину, он зарегистрировался на форуме владельцев той же модели авто.

— Я съездил только на первое плановое ТО, отдал около 100 долларов тогда. И уже на следующее плановое ТО я не поехал. Я понимал, что с моими небольшими пробегами с какими-то глобальными проблемами не столкнусь. Только однажды обращался на фирменную станцию, по гарантии красили заднюю дверь. Да и то, краска быстро вспучилась. Конечно, если дело коснется сложных агрегатов типа двигателя, коробки передач — тут уже без СТО не обойдешься. А для всего остального нужно просто немного времени почитать, изучить вопрос, и можно сделать все самому. Особенно если есть гараж с необходимым инструментом. И дело даже не в том, что нет денег на СТО. Просто все время возникает вопрос — кому отдать, чтобы потом забрать без проблем, а не выяснять, что произошло и почему, — говорит Никита.



Фото из личного архива героя

Важно при этом иметь условия для ремонта — помещение, инструмент. Собеседник пользуется гаражами соседа и тестя, где есть все необходимое.

— Без этого никак. Хотя камеру заднего вида я ставил во дворе, два дня по два часа. Даже бегал из квартиры с разогретым паяльником, чтобы капнуть припоем на провода. Здесь же как — сама работа занимает два часа, а подготовка к ней — двое суток. Сидишь в интернете, вычитываешь информацию, ищешь схемы, распечатываешь. Пины, проводка, разъемы — да я таких слов никогда не знал, — смеется Никита.



Фото из личного архива Никиты

Наш герой рассказывает, что после появления второго ребенка на ремонт стало меньше времени, хотя какие-то мелкие работы все еще делает сам.

— Масло, фильтры сам меняю. На выходных поедешь в гараж, поменяешь, заодно ревизию проведешь — подвеску посмотришь, резинки, пыльники. Да, это время. Но зато радость от качественно выполненной работы тоже никто не отменял. Например, скоро колодки тормозные менять — поеду в гараж. Запчасти сам закупаю. У меня прокачанный аккаунт в «Автоострове» , есть небольшая скидка. Нравится, что быстро приходят запчасти. Не знаю насчет доставки, я совсем рядом живу, поэтому езжу сам забирать.

Никита признается, что планов было громадье, но заниматься сейчас некогда.

— Столько всего лежит — хотел вот даже ESP на машину установить, начал закупать детали, а потом махнул рукой. Хочется больше времени проводить с семьей.

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AutoOstrov.by — удобный интернет-магазин новых автозапчастей с отличным сервисом. Кузовные запчасти, моторные масла и фильтры, тормозные диски и колодки, детали подвески и двигателя по честным ценам и на выгодных условиях.

Партнер проекта:

AutoOstrov.by — удобный интернет-магазин новых автозапчастей с отличным сервисом. Кузовные запчасти, моторные масла и фильтры, тормозные диски и колодки, детали подвески и двигателя по честным ценам и на выгодных условиях.